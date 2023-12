"Por respeto a Formell": Yeny Valdés pide que dejen de compararla con otra cantante

La cantante cubana Yeny Valdés ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que ha hecho una petición muy especial a todos sus seguidores.

En el material audiovisual, la exintegrante de la orquesta Los Van Van pide a sus admiradores que por favor dejen de hacer comparaciones entre ella y otra cantante, la cual no nombra.

"No lo tomen a mal, pero me parece una petición muy prudente", comenzó.

Aunque Yeny no mencionó a la otra cantante en el vídeo, destacó su etapa en la agrupación fundada por el desaparecido músico cubano Juan Formell y el trabajo que allí desempeñó como vocalista femenina durante 16 años.

"Yo les agradezco mucho, no se lo imaginan, cuando recibo halagos de su parte. Cuando todos mencionan mi etapa en Los Van Van, a la cual tengo tanto que agradecer porque fueron 16 años de mi vida dedicados a ustedes. Y sigo dedicándome a ustedes ahora con mi orquesta, eso no va a cambiar para nada", añadió.

En cuanto a las comparaciones que recibe, la artista comentó: "Les estoy haciendo este vídeo porque les quiero pedir que no mencionen a nadie, las comparaciones no vienen al caso. Yo quiero continuar con mi carrera, quiero que cuando ustedes vean mi música solo hablen de eso y no mencionen a ninguna otra cantante porque no hace falta. Zapatero a su zapato, cada cual con su ashé y su cuchara. Yo les quiero agradecer que no mencionen a nadie, las comparaciones nunca son buenas y en la música menos. Al final lo que hacemos es arte".

Yeny aprovechó la ocasión para mostrar su agradecimiento a Juan Formell por haber confiado en ella y en su talento para desempeñar el papel de cantante femenina en la orquesta.

"Vamos a ser cuidadosos con eso. Yo sobre todo por respeto a Formell, que Dios lo tenga en la gloria, ese hombre que me dio la oportunidad y que siempre delegó y confió en mí, yo me voy con la satisfacción de que correspondí a sus expectativas y creo que lo hice bien", expresó.

Para finalizar, Yeny quiso pedir a sus seguidores su apoyo y comprensión: "Vamos a soltar a todo el mundo, apóyenme en mi carrera, escuchen mi música que es lo más importante y nada, ustedes son mi razón de ser".