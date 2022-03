Presidente de Ucrania dice que Rusia pretende bombardear Odessa

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski aseguró este domingo que el gobierno ruso se prepara para bombardear Odessa, ciudad portuaria a orillas del mar Negro, con casi un millón de habitantes.

"Se están preparando para bombardear Odessa. ¡Odessa! Los rusos siempre han venido a Odessa. Siempre han sentido solo calidez en Odessa, solo sinceridad. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odessa? ¿Artillería contra Odessa? ¿Misiles contra Odessa?", dijo Zelenski en un mensaje que publicó en Facebook.

El mandatario ucraniano calificó el posible ataque como un crimen de guerra histórico y denunció que Moscú preparó esta guerra "sabiendo que violaba las normas".

"Militares tomados como prisioneros por nuestros defensores han hablado. Cientos de prisioneros. Entre ellos hay pilotos de aviones que han bombardeado nuestras ciudades, a nuestros civiles", detalló.

"Hemos escuchado sus testimonios. Hemos visto documentos. Mapas. Planos. No es de ayer, esto no está improvisado", añadió.

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, afirmó este domingo que Moscú se prepara para la segunda ola de una ofensiva a gran escala y que no perdía la esperanza de tomar Kiev.

"El Ejército ucraniano está dando un rechazo decente, y el día de nuestra victoria (...) se acerca cada día, pero el enemigo sigue siendo peligroso y está preparando una segunda ola de ofensiva a gran escala, a la que debemos acercarnos unidos", dijo, según la agencia UNIAN.

Para Danilov el principal objetivo de los rusos es ocupar ciudades como Kiev (norte) Járkov (este), Mariúpol (sureste), Mykolaiv (sur), Chernígov (norte) y Odessa, las que por su ubicación e importancia son estratégicas en el conflicto bélico.

"El plan del enemigo es tomar ciudades clave, desangrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, crear una situación de catástrofe humanitaria para la población civil", agregó el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

Por su parte el asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mykhailo Podoliak, reiteró que esta guerra no la comenzó su país aunque están listos para el bombardeo desde anoche.

"No podemos conocer los planes de Rusia al minuto más cercano. Pero sabemos que las tropas rusas se están preparando activamente para un ataque contra Odessa. Ya han tratado de implementar este plan la defensa logró contenerlos ", subrayó Podoliak.

Podoliak destacó que no podrán garantizar la seguridad de Odessa desde el aire hasta que los cielos sobre Ucrania no estén cerrados u Occidente no de la cantidad de aviones que se requiere para repeler los ataques, según la agencia UNIAN.