Kevin Costner y Lady Gaga entre los presentadores de la 94 entrega de los Premios Oscar

El actor Kevin Costner y la cantante Lady Gaga estarán entre los presentadores de la 94 entrega de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

En su página oficial, la prestigiosa institución cultural reveló que los actores Zoë Kravitz, Chris Rock y Yuh-Jung Youn también presentarán fragmentos de la gala, dando paso a la entrega de las estatuillas doradas en las diferentes categorías.

"El cine nos inspira, nos entretiene y nos une en todo el mundo", afirmó Will Packer, uno de los productores del show. "Ese es precisamente el objetivo del espectáculo de este año, y estamos encantados de dar la bienvenida a la primera de una alineación estelar que se une al escenario de los Oscar para ayudarnos a celebrar el poder del cine y honrar lo mejor del año en la cinematografía”.

Packer y Shayla Cowan (también a cargo de producir la gala) aseguraron que en los próximos días la Academia dará a conocer el nombre de otros invitados al espectáculo que se transmitirá a nivel global por la cadena ABC, a partir de las 8:00 p.m., de acuerdo con el huso horario de Los Ángeles.

Faltan apenas 21 días para que el mundo conozca qué película fue la mejor de la etapa, y entre los filmes a considerar por los expertos sobresalen Belfast, CODA (primera cinta dedicada por entero a una comunidad de sordos), Don't look up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro (con 12 nominaciones en total) y el musical de Steven Spielberg, West Side Story.

Por el lauro a mejor director compite el propio Spielberg, junto a Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh, Jane Campion y el japonés Ryusuke Hamaguchi. Otra de las categorías más esperadas es la de Mejor Actor, a la cual están nominados figuras estelares del séptimo arte, como es el caso de Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith, Denzel Washington y el español Javier Bardem, quien interpretó al actor y músico cubano Desi Arnaz.

En el apartado de Mejor Actriz, sorprende la presencia de Kristen Stewart por su rol como la princesa Diana en el largometraje Spencer. Asimismo, compiten Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman y Penélope Cruz, quien nuevamente colabora con el director Pedro Almodóvar en Madres paralelas.

Latinoamérica estará representada por el cantante colombiano Sebastián Yatra, intérprete del tema “Dos orugitas”, de Lin-Manuel Miranda, para la película animada Encanto, que está nominada a Mejor Canción Original.

