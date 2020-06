Penélope Cruz estudió su "acento cubano" en Red de Avispas con el director de cine Pavel Giroud

El director de cine cubano, Pavel Giroud, aclaró este viernes que no tuvo nada que ver con el guion de la película Red de Avispas -recién estrenada en Netflix- pero añadió que sí ayudó a la actriz española Penélope Cruz a trabajar el acento cubano.

“Aclaración: No tuve nada que ver con el guion ni la realización de la película Wasp Network. A propósito de su estreno en Netflix me han preguntado al respecto. Lo que hice fue trabajar durante meses con su actriz protagonista, Penélope Cruz, en la manera de hablar de su personaje de mujer cubana y, luego asistir al rodaje de sus escenas como coach. Únicamente eso”, indicó Giroud en Instagram.

En un vídeo publicado por el director en la citada red social, la oscarizada actriz española hace referencia a esa asesoría que recibió del director cubano.

“Tuvimos bastante preparación, porque me gusta hacer acentos, y este, el cubano, es uno de mis favoritos, pero no es fácil, no obstante, tuve a un excelente maestro, Pavel Giroud, él además es director y me ayudó mucho”, precisó la española; que añadió que estuvieron “trabajando diariamente en casa durante meses”.

El polémico filme La Red Avispa (Wasp Network), sobre los espías cubanos que se infiltraron en Estados Unidos, fue estrenado el pasado 19 de junio en Netflix, pues el gigante del streaming compró los derechos a principios de año para distribuirlo en sus plataformas en Estados Unidos, América Latina y gran parte de Europa y Asia.

La película está basada en el libro Los últimos soldados de la guerra fría, del periodista brasileño Fernando Morais, que aborda la versión del gobierno cubano sobre los hechos.

En el filme, Penélope Cruz interpreta a Olga Salanueva, la esposa del espía René González, pareja sobre la que se centra la película. En el pasado mes de octubre, la actriz española dijo en declaraciones para el periodista Mario Vallejo, en el Festival de Cine de Nueva York, que de Cuba se había llevado sobre todo el cariño de la gente, la generosidad con que la trataron allí.

La actriz expresó que no era ni productora ni directora de la película, sino actriz que interpreta un personaje, y que por tanto lo que necesitaba era comprender.

Vallejo quería que Cruz dijera a la comunidad cubana en Miami si ella conocía la historia de La Red Avispa, "que asesinaron a cuatro pilotos en altamar que buscaban rescatar balseros", le dijo el periodista. "No necesito estar de acuerdo, pensar como ella, o tener que justificar todas las cosas que hacen ella o su marido", le respondió Penélope.

"Yo no podría identificarme con todos y cada uno de los personajes que he interpretado en mi carrera", sostuvo.

También negó haberse sentido perseguida en Cuba durante la filmación. No obstante, dijo que le llamó la atención "que es difícil que alguien se relaje y pueda hablar con tranquilidad sobre lo que sienta, o sea, una real libertad de expresión". "Todavía es difícil que la gente pueda estar tranquila a la hora de hablar", afirmó.

Críticas y descontento con La Red de Avispa

A pesar del esmerado elenco, la película ha recibido críticas en cuanto a guion, dirección y edición y ha generado gran descontento en el exilio cubano de Miami, protagonista clave de esta historia y a cuyos miembros se dejó fuera de la preparación de la película.

La película, que se estrenó en la Selección Oficial del 76º Festival de Venecia en 2019, está dirigida por el realizador francés Olivier Assayas y cuenta con un elenco de reconocidos actores, como Penélope Cruz, Ana de Armas, Wagner Moura, Gael García Bernal, Edgar Ramírez y Leonardo Sbaraglia.

"Hay ciertas películas que nunca deseo ver. Y una es esta película llamada Red Avispa, creada para "glorificar" a los cinco espías del régimen cubano. Es pura propaganda venenosa", dijo sobe la cinta la periodista y presentadora de origen cubano, Maria Elvira Salazar:

En la preparación de la película no fueron entrevistados exagentes de la red como Edgerton Ivor Levy y su esposa Ivette Bermello Laura, conocidos en aquel entonces por sus alias Laura y Ariel, piezas clave para el desmantelamiento de la Red Avispa y el arresto de sus miembros en 1998.

El exagente Ivor Levy, entrevistado por CiberCuba en noviembre de 2019, dijo que la película es "una farsa, una escandalosa farsa con alfombra roja" y que "una película salida de ese libro no puede ser otra cosa que una colección de mentiras".

El también exespía Juan Pablo Roque, interpretado en la película por el brasileño Wagner Moura, dijo en entrevista a CiberCuba que tampoco había sido consultado sobre el tratamiento a su figura y señaló graves errores en la historia. El exilio cubano también ha criticado duramente la película.

Algunos de los actores del filme, como Gael García, Wagner Moura y en especial Edgar Ramírez, han dicho en varias entrevistas que sus personajes no representan sus posturas políticas.

