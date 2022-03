Alberto Pujol responde a críticas por campaña del MSI: "No estoy a favor del diálogo con el gobierno de Cuba"

El actor cubano Alberto Pujol se defendió de las críticas que ha recibido tras su participación en una campaña del Movimiento San Isidro (MSI) a favor de un diálogo nacional.

Albertico compartió un video en su muro de Facebook en el que subraya que él no está a favor del diálogo con el gobierno de Cuba, que solo leyó el comunicado del MSI porque se lo pidieron, y que por ese trabajo cobró.

El artista, radicado en Miami, fue criticado en las redes sociales por hacer de vocero del Movimiento en una campaña que quiere visibilizar las propuestas de grupos de la oposición o de la sociedad civil que busquen un tránsito hacia la democracia en Cuba.

"Todo esto está sacado de una petición que me hizo el Movimiento San Isidro en relación a emitir una plataforma donde se pudiera conseguir un consenso, para que todas las organizaciones que pertenecen a la oposición pudieran llegar a un concilio. Yo no estoy a favor del diálogo con el gobierno de Cuba, quiero que lo entiendan. No obstante, estoy en la obligación de cumplir con mi trabajo y leí este documento que me pidieron que leyera, por el cual cobré", explicó.

Pujol dijo que ha recibido insultos en Internet, y reiteró que él solo explicó la intención del MSI. También pidió a sus miembros que se pronunciaran sobre la polémica surgida, "que aclaren que yo estaba explicando lo que me pidieron que explicara".

El histrión se refirió a una publicación del usuario de Instagram identificado como "Los memes de Luis", el cual tomó un fragmento del video original, en el que Alberto menciona al Partido Comunista de Cuba.

Albertico denunció que se trataba de un fragmento sacado de contexto debido a una edición tergiversada de la grabación, que lo puso a él en una posición contradictoria,