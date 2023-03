Albertico Pujol: "Nunca he sido el Tavo ni un tipo duro"

El actor cubano Alberto Pujol compartió un texto en sus redes sociales en el que asegura que nunca ha sido el Tavo ni ningún tipo duro de la ficción.

Albertico, de 62 años, afirmó en su muro de Facebook que le "va quedando menos", pero que no tiene ganas de morirse.

"Nunca he sido Supermán, ni el Tavo, ni un tipo duro, nada que ver con el tipo que imaginan o que quieren. He dado como he podido, cuanto me han permitido, que ya no arrebato nada, y no voy a llorar de amor, aunque me duela la vida, como a casi todo el mundo", dijo.

Captura de Facebook / Alberto Pujol

El histrión se refirió en su post al personaje Octavio Sánchez Guzmán "El Tavo", de la serie policíaca Su propia guerra, que lo hizo tan popular en Cuba en los años 90.

En la publicación, dedicó unas tiernas palabras a su esposa, a la que definió como "una rubia que me quiere hacer feliz a toda costa", no por sus virtudes como hombre apuesto o fornido, sino que solo comparte sus desaciertos, nostalgias y alegrías.

"Cada día me despierta convencida que lo logro, que yo puedo alcanzar el sol si no abandono mis sueños y soy fiel a mis empeños, así no baile en su fiesta y no entienda muchas cosas, se convierte en mariposa, revolotea dichosa de tenerme así cansado, barrigón y pesado! Yo no sé qué me ha encontrado. ¡Será que se ha vuelto loca!", bromeó.

Albertico pasa por un gran momento en su vida profesional y familiar.

En octubre pasado, recibió un premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) de Estados Unidos, un lauro que reconoce trayectorias artísticas destacadas y se entrega en cada estado.

Él fue galardonado con el Premio Extraordinario ACE 2022 por Florida, y aprovechó para honrar la profesión de los artistas, a quienes definió como "un grupo de locos que nadie entiende cómo se llenan la barriga y pagan los billes con sueños".

"No me hables de cuánto tienes o has hecho, háblame de lo que te falta todavía por hacer. No hemos terminado como artistas, y no terminaremos nunca (...). El asunto es el mar que está dentro de nosotros como creadores y que no se va a secar aunque nos quedemos solos en un teatro vacío y sin luces", escribió.

En septiembre, el actor celebró su 62 cumpleaños rodeado del amor de su esposa e hijos.

Una de sus hijas, Laura Pujol, lo felicitó en su cuenta de Instagram, donde afirmó que su "súper papá" estaba de cumpleaños, junto a una linda foto familiar.

"Daddy, te amo con todo mi corazón hasta el infinito y más allá. Deseo que la vida te de mucha salud siempre. Toda la felicidad del mundo y a mí me siga bendiciendo con la oportunidad de poderte disfrutar aunque me sigas dando algunos dolorcillos de cabeza. Te amo", bromeó la joven en la publicación.