Actor cubano Albertico Pujol recibe Premio ACE en Miami con especiales coincidencias

El actor cubano Albertico Pujol recibió la noche de este viernes un premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) de Estados Unidos, un reconocimiento que tiene especial importancia y mucho simbolismo.

Pujol fue galardonado con el Premio Extraordinario ACE 2022 por Florida, que reconoce trayectorias artísticas destacadas y se entrega en cada estado. Las premiaciones de Florida se celebraron en Miami la noche del 21 de octubre, en el centro nocturno Alfaro's.

Además de lo significativo del premio para su carrera artística, el galardón tiene una connotación muy especial para el actor, pues lo recibió exactamente el día que Celia Cruz, primera cubana en ser premiada por ACE, cumpliría 97 años.

"Hoy 21 de octubre nació nuestra reina CELIA CRUZ, anoche mientras recibía el premio ACE expliqué que los tres primeros artistas que recibieron este premio fueron precisamente Celia Cruz, Tito Puentes y la inigualable Rita Moreno. Yo no sé qué suerte divina me regala la bendición (...) Gracias Celia, por regalarme este honor de coincidir de esta manera", escribió en Facebook.

La segunda coincidencia para actor es que, también ese día, celebró aniversario de haber coronado Shangó.

"No sé por qué pienso que como dijo el maestro Virgilio Piñera, "nada es casual, todo es causal" . Este reconocimiento es un regalo, es una gran bendición y quiero agradecer a mis Padrinos Julio Berto Ramírez Medina y Sofía González Marinello por haberme acompañado desde entonces. Gracias por todos estos años de FE y de respuestas divinas , que he recibido en las pequeñas cosas que desde ese 21 de octubre la vida me ha regalado", añadió.

Facebook / Alberto Pujol

Albertico Pujol también aprovechó este reconocimiento para honrar la profesión de los artistas, a quienes definió como"un grupo de locos que nadie entiende cómo se llenan la barriga y pagan los billes con sueños" y recalcó que "hay que ser muy valiente para aceptar y entender a los artistas".

"Tengo necesidades como todo el mundo y quizá me compres con 1 peso y la verdad para hacer arte, no me hables de cuánto tienes o has hecho, háblame de lo que te falta todavía por hacer. No hemos terminado como artistas, y no terminaremos nunca, no tenemos ni un destino, a veces ni una casa con piscina para mostrar nuestro bienestar. El asunto es el mar que está dentro de nosotros como creadores y que no se va a secar aunque nos quedemos solos en un teatro vacío y sin luces", escribió.

Facebook / Alberto Pujol

La cantante cubana Lourdes Libertad también fue premiada durante la entrega de galardones de ACE en Miami.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.