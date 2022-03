Embajadora de Cuba en Washington califica de vándalos a manifestantes del 11J

“Estuve en La Habana el 11 de julio y lo que estaba pasando allí era todo menos pacífico”, aseguró Lianys Torres Rivera, embajadora de Cuba en Washington enero de 2021, en entrevista con The Washington Diplomat, publicada este lunes.

Torres Rivera sostuvo que las miles de personas que se manifestaron el año pasado en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, coraron Patria y Vida y exigieron libertad, “estuvieron involucradas en vandalismo, agresiones a las autoridades y daños a la propiedad pública, incluido un hospital pediátrico y una estación de policía”.

Una versión de los hechos que se corresponde con el discurso oficial de la isla. En enero de este año la Fiscalía General de la República informó que 790 personas habían sido instruidas con cargos "por actos vandálicos".

Sin embargo, hasta hoy, el régimen no ha ofrecido ninguna evidencia de que un solo hospital en Cuba fuera atacado por los manifestantes. Solo las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible), consideradas un símbolo de la exclusión económica, pues quienes no tienen acceso a divisas no pueden acceder a ellas.

Torres River también justificó la promoción de leyes y políticas para cortar el servicio de Internet a la ciudadanía y penalizar a quienes se expresen libremente en contra del gobierno. "Internet se usa en intentos desestabilizadores destinados a subvertir el orden constitucional en Cuba”, afirmó la funcionaria.

A su entender, redes sociales como Facebook y Twitter “fomentan operaciones tóxicas” contra Cuba. “Ningún país, incluido EE. UU., permite que agentes financiados por actores extranjeros y gobiernos extranjeros usen Internet para promover una agenda política extranjera”, justificó.

“El discurso de odio que llama a la violencia y actos de agresión no puede ser ni será tolerado en Cuba", agregó.

En cuanto a las políticas de la administración de Joe Biden hacia la isla, la diplomática cubana valoró que “es un terrible error" continuar implementando las sanciones promovidas por el expresidente Donald Trump y el embargo. "Cuba siempre ha estado dispuesta a avanzar con los EE. UU., incluso con la administración Trump. Lo único que pedimos es respeto a nuestra autodeterminación y no injerencia en los asuntos internacionales”, sostuvo.

“Hay una gran campaña de desinformación sobre la situación de Cuba y cómo funcionan las sanciones. Los ciudadanos estadounidenses simpatizarían con la difícil situación de Cuba si entendieran hasta qué punto su gobierno ha bloqueado al país y a su gente”, añadió.

En cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania, la embajadora prefirió esquivar las preguntas y se limitó a decir que Cuba siempre se ha opuesto "al uso de la fuerza contra cualquier país”.

“Por supuesto, es imposible para nosotros hacer un examen honesto de la situación actual en Ucrania sin evaluar cuidadosamente los factores históricos que han llevado a esta desafortunada situación y conflicto”, advirtió.

Torres Rivera es la primera mujer en representar a Cuba como embajadora en Estados Unidos, en reemplazo de José Ramón Cabañas Rodríguez. Antes de esta misión, fue embajadora en Vietnam durante tres años. Además, entre 2015 y 2017, formó parte de la delegación cubana que se reunió con autoridades estadounidenses para normalizar las relaciones diplomáticas entra ambos Estados.