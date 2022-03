Locutor cubano Yunior Morales acusa a su colega Yunior Smith de doble moral: "La verdad se dice aquí"

El locutor Yunior Morales, conocido por sus abiertas críticas al gobierno cubano, arremetió con dureza este viernes contra su colega Yunior Smith al que acusó de “doble moral” tras este publicar -estando en la frontera con EE.UU.- un extenso mensaje contra el régimen cuando en la isla nunca alzó su voz para el más mínimo cuestionamiento público.

“No me convences, tenías que haberlo dicho aquí, para entonces creer en ti. Sin miedo, hermano, no hacías más ningún noticiero, porque muy rico que estabas cuando tenías tu corbata y tu traje diciendo y leyendo con mucha efusividad”, comentó el locutor en una transmisión en directo a través de Facebook.

Yunior Morales, que fue separado de algunas funciones laborales tras expresar sus opiniones políticas en redes sociales, cuestionó a Smith Rodríguez que no tuviera el valor de expresarse en Cuba, y lo incluyó además en un grupo de compañeros de trabajo que incluso le retiraron a él el saludo cuando trascendió su rebeldía política.

“¿Sabes por qué no creo en lo que estás diciendo? No porque ahora no digas verdades, estás diciendo lo que tú sentías, quizás, pero no lo creo porque me recuerdas a esas personas que no me saludaban, Yunior, que dejaron de saludarme, me recuerdas a esas personas que cambiaron conmigo, me recuerdas a esas personas que mientras se ponían el traje y la corbata, yo era la peste por decir la verdad”, añadió el locutor.

“Te deseo toda la suerte del mundo, tocayo, que logres todo, que salgas de la frontera, que llegues a Estados Unidos, que estés con tu esposa, con tu hija, mucha felicidad y prosperidad en adelante, pero Yunior, lo bueno era decirlo aquí”, reiteró.

“Hay miedo, yo entiendo el miedo, entiendo el miedo de muchas personas que están aquí y trabajan conmigo y contigo, hay mucho miedo. Miedo porque uno está acostumbrado a que no se puede decir”, admitió el locutor, al que le quitaron “todo lo político” como contenido de trabajo y que ahora solo trabaja en temas culturales.

“Perdí muchas cosas, pero no me arrepiento”, añadió; dijo que no va al ICRT desde ante de la pandemia y que nunca más ha hecho ningún programa en vivo.

“Yo mismo decidí, Yunior, tocayo, yo mismo decidí, no voy a hacer más noticieros. Ahí es donde está la diferencia. Yunior, podías haberlo dicho aquí”, insistió Morales, que se puso a sí mismo como ejemplo de que se puede criticar desde Cuba, al menos cuando se es una figura pública.

“Yo soy una persona de bien también creo en Dios, pero yo no sé, me parece que él me impulsó a decirte que no eres honesto, no lo eres. La verdad se dice aquí”, concluyó.

Este viernes trascendió que el periodista y presentador de la Televisión Nacional, Yunior Smith Rodríguez, decidió abandonar el país. El comunicador contó en un extenso texto publicado en Facebook que decidió irse a EE.UU. para escapar “de la mierda putrefacta, de la mentira y de la desesperanza” que golpea a la isla.

"Mi viaje comenzó con el asco y la decepción amarga por las experiencias vividas en el Noticiero Estelar, por los jefes que pagan con favores y privilegios a cambio de sexo; por el acoso sexual desde el poder, secreto a voces que nadie denuncia por miedo”, dijo el periodista en un texto en el que denunció tráfico de influencias en el ICRT.

Como era de esperar, sus declaraciones desataron de inmediato una marea de críticas en redes sociales, muchas de ellos recordando su compromiso y defensa del régimen cubano en la televisión nacional.

En los últimos meses arribaron a Estados Unidos varias figuras del Sistema Informativo de la Radio y la Televisión en Cuba. A finales de enero llego a Miami el locutor cubano Frank Abel Gómez Bernal. En Miami también se encuentra desde hace poco Raúl Almeida Peláez, que trabajaba en el telecentro de Cárdenas, Telebanderas.

Unos días después la periodista Yailén Insua Alarcón, exdirectiva del sistema informativo de la televisión cubana, pidió asilo político en Colombia tras quedar varada en ese país.