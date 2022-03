Clarissa Molina y Vicente Saavedra se comprometen: Así fue la romántica pedida de mano

¡Suenan campanas de boda! Clarissa Molina y Vicente Saavedra se comprometieron en una pedida de ensueño que tuvo lugar dos semanas atrás. Aunque no ha sido hasta ahora que lo han gritado a los cuatro vientos en sus redes sociales y en una entrevista exclusiva que le concedieron a Hola, en la que revelaron los detalles de este momento tan mágico que vivieron.

No ha pasado un año desde que comenzaron su romance, pero la pareja de enamorados tiene muy claro que quieren estar juntos para toda la vida y se comprometieron en un escenario de ensueño: en un atardecer en una de las playas de las Islas Vírgenes.

El empresario puertorriqueño, manejador de Ozuna, preparó una romántica sorpresa para hacerle la gran pregunta. Sobre la arena, había luces que formaban las palabras "Marry Me" (Cásate conmigo) y ahí fue cuando entre lágrimas y después de preguntarle, la dominicana le dijo que sí.

"Me arrodillé porque quería que ella se sienta como una reina. Le dije todo lo que sentía, ella tenía un celular en ese momento, se la cayó o lo tiró, se me echó a llorar y nos abrazamos", comentó Saavedra, que es padre de tres niñas, a la citada revista.

"Antes de hacerme “la pregunta”, me dijo unas palabras muy bonitas ¡y le dije que sí! En la playa, la arena, nosotros descalzos… ¡fue perfecto!", dijo Clarissa sobre este momento tan especial.

El anillo de pedida es una pieza exclusiva y muy especial. "Está increíble, está bellísimo y él quería que fuera algo muy especial como lo es nuestro amor. Más allá de lo que pueda valer, el valor significativo. Me dijo que me merecía algo como el anillo que me está dando", aseguró la reportera de El Gordo y La Flaca.

De momento y según cuentan, todavía sus planes de boda están por definir, pero su intención es pasar por el altar a finales de este año o a principios del próximo y el lugar podría ser Puerto Rico, República Dominicana o Miami.

¡Felicidades, pareja!

