Cubana abre debate en redes: las diferencias entre una mujer y un hombre cuando son infieles

Una cubana identificada como Leticia Castro (@leticiacastro674) publicó este jueves un video en TikTok de un minuto y 29 segundos en el que denuncia el doble estándar que existe en las relaciones de pareja cuando se trata de la infidelidad según el género.

El planteamiento de la creadora es directo: cuando el hombre engaña, aparece con lágrimas y promesas esperando comprensión; cuando es la mujer quien comete la misma falta, no hay diálogo sino juicio.

«Cuando este es infiel, él quiere que tú lo perdones. Cuando tú le eres infiel, el mundo se acaba», afirma Castro en el video.

La cubana va más allá de la anécdota de pareja y apunta a una construcción social. Sostiene que al hombre no solo le duele el engaño en sí, sino su ego: «Le duele sentir que perdió el control sobre algo que creía suyo».

«Él espera comprensión, espera paciencia, espera que tú salves lo que rompió. Pero si tú cometes el mismo error, no hay diálogo, solo hay juicio», señala.

Para Castro, la raíz del problema no es individual sino sistémica: «Esto no es amor asimétrico. Es un sistema que le enseñó a él que sus errores merecen perdón y los tuyos condenan. Y que a ti se te enseñó a aguantar en nombre del amor».

Su mensaje central es una máxima de reciprocidad que resume el argumento del video: «Si quieres ser perdonado, necesitas estar dispuesto a perdonar. Si no puedes perdonar, no puedes exigir perdón. Así de simple, así de claro».

El video cierra con un llamado directo a las mujeres: «La próxima vez, mujer, que alguien te pida una segunda oportunidad que no estaría dispuesto a darte a ti, recuérdalo. Tu paz vale más que su comodidad».

Al final, la creadora reafirma su identidad con una frase escueta: «Soy mujer y soy cubana».

El contenido se publica en un momento de alta receptividad hacia este tipo de debate en TikTok. El pasado 7 de mayo, otra cubana se viralizó afirmando que «los hombres cubanos ya no sirven», y el 13 de mayo, Yaniris González generó polémica al rechazar el modelo de dividir los gastos en pareja al 50%, argumentando que ignora las cargas desiguales que recaen sobre las mujeres.

Este tipo de contenido protagonizado por creadoras cubanas —tanto en la isla como en la diáspora— forma parte de una tendencia sostenida durante 2025 y 2026 en la que se cuestionan los roles de género, el machismo y las expectativas desiguales en las relaciones de pareja, generando debates polarizados entre quienes apoyan ese cuestionamiento y quienes defienden los roles tradicionales.

La descripción que Castro publicó junto al video resume su postura: «El perdón es una decisión personal y válida, ya sea que decidas darlo o no. Pero lo que no es válido es exigir para ti lo que niegas para el otro».