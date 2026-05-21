Cubana abre debate en redes: las diferencias entre una mujer y un hombre cuando son infieles

Una cubana identificada como Leticia Castro (@leticiacastro674) publicó este jueves un video en TikTok de un minuto y 29 segundos en el que denuncia el doble estándar que existe en las relaciones de pareja cuando se trata de la infidelidad según el género.
El planteamiento de la creadora es directo: cuando el hombre engaña, aparece con lágrimas y promesas esperando comprensión; cuando es la mujer quien comete la misma falta, no hay diálogo sino juicio.
«Cuando este es infiel, él quiere que tú lo perdones. Cuando tú le eres infiel, el mundo se acaba», afirma Castro en el video.
La cubana va más allá de la anécdota de pareja y apunta a una construcción social. Sostiene que al hombre no solo le duele el engaño en sí, sino su ego: «Le duele sentir que perdió el control sobre algo que creía suyo».
«Él espera comprensión, espera paciencia, espera que tú salves lo que rompió. Pero si tú cometes el mismo error, no hay diálogo, solo hay juicio», señala.
Para Castro, la raíz del problema no es individual sino sistémica: «Esto no es amor asimétrico. Es un sistema que le enseñó a él que sus errores merecen perdón y los tuyos condenan. Y que a ti se te enseñó a aguantar en nombre del amor».
Su mensaje central es una máxima de reciprocidad que resume el argumento del video: «Si quieres ser perdonado, necesitas estar dispuesto a perdonar. Si no puedes perdonar, no puedes exigir perdón. Así de simple, así de claro».
El video cierra con un llamado directo a las mujeres: «La próxima vez, mujer, que alguien te pida una segunda oportunidad que no estaría dispuesto a darte a ti, recuérdalo. Tu paz vale más que su comodidad».
Al final, la creadora reafirma su identidad con una frase escueta: «Soy mujer y soy cubana».
El contenido se publica en un momento de alta receptividad hacia este tipo de debate en TikTok. El pasado 7 de mayo, otra cubana se viralizó afirmando que «los hombres cubanos ya no sirven», y el 13 de mayo, Yaniris González generó polémica al rechazar el modelo de dividir los gastos en pareja al 50%, argumentando que ignora las cargas desiguales que recaen sobre las mujeres.
Este tipo de contenido protagonizado por creadoras cubanas —tanto en la isla como en la diáspora— forma parte de una tendencia sostenida durante 2025 y 2026 en la que se cuestionan los roles de género, el machismo y las expectativas desiguales en las relaciones de pareja, generando debates polarizados entre quienes apoyan ese cuestionamiento y quienes defienden los roles tradicionales.
La descripción que Castro publicó junto al video resume su postura: «El perdón es una decisión personal y válida, ya sea que decidas darlo o no. Pero lo que no es válido es exigir para ti lo que niegas para el otro».
Preguntas Frecuentes sobre el Debate de Género y Roles Sociales en la Comunidad Cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué plantea Leticia Castro sobre la infidelidad en las relaciones de pareja?
Leticia Castro denuncia el doble estándar que existe en la infidelidad según el género. Según ella, cuando un hombre es infiel, espera comprensión y perdón, pero si es una mujer quien comete el mismo error, enfrenta juicio y condena. Castro sostiene que esta asimetría es resultado de un sistema que enseña a los hombres a esperar perdón por sus errores, mientras que las mujeres deben soportar en nombre del amor.
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¿Cuál es la postura de Yaniris González sobre el reparto 50/50 en las relaciones de pareja?
Yaniris González rechaza el modelo de reparto 50/50 en las relaciones de pareja. Argumenta que este enfoque ignora las cargas desiguales que recaen sobre las mujeres, como el parto, la lactancia y las tareas domésticas. González defiende la necesidad de considerar estas cargas al discutir la equidad económica en las relaciones.
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¿Por qué Leticia Castro considera que la infidelidad tiene un componente sistémico?
Castro cree que el problema de la infidelidad y su percepción es sistémico. Según ella, no se trata solo de una cuestión individual, sino de un sistema que enseña a los hombres que sus errores merecen perdón mientras condena a las mujeres por los mismos actos. Este sistema perpetúa una desigualdad en las expectativas de género dentro de las relaciones de pareja.
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¿Cómo se relaciona el debate sobre infidelidad con otros temas de género discutidos por cubanas en TikTok?
El debate sobre la infidelidad se inserta en un contexto más amplio de cuestionamiento de roles de género. Creadoras cubanas utilizan plataformas como TikTok para criticar el machismo, las expectativas desiguales en las relaciones de pareja y las dinámicas económicas injustas, como el reparto equitativo de gastos sin considerar las cargas que asumen las mujeres.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.