Ya está aquí "Sensual Bebé", lo nuevo de Jhay Cortez

Este viernes 11 de marzo está cargado de estrenos musical y algunos de los más prometedores vienen a cargo de tres artistas puertorriqueños. Luis Fonsi con su nuevo álbum "Ley De Gravedad", Ozuna con "G Wagon" y Jhay Cortez con "Sensual Bebé", un tema que promete sonar mucho en las pistas de baile desde ahora...

El reguetonero puertorriqueño es uno de los artistas latinos del momento. Así lo indican los números y la acogida que le dan los amantes de la música urbana a sus canciones. Y prepárate, porque la última tiene todos los ingredientes para formar parte de la playlist de este verano.

Se trata de "Sensual Bebé", una canción de reguetón que aterrizó en Youtube con un videoclip ambientado en una fiesta en una mansión, en la que el boricua es el DJ.

Las expectativas estaban muy altas con este lanzamiento desde que el cantante lo adelantó en su perfil de Instagram, donde le pidió a sus seguidores más de 25 mil comentarios para estrenar esta canción. Un número que alcanzó a las pocas horas porque el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Pero por si no fuera suficiente este llamado en masa para sacar la canción, Jhayco anunció el estreno con un desnudo integral en Instagram.

Las reacciones no se han hecho esperar y algunos comentarios que se leen debajo del vídeo en Youtube son: "El Jhayco nunca falla", "Era hora, será un gran éxito esta canción", "¡Nunca me decepciona este pana, es una joya!" o "¡JhayCo demostrando que no falla en los temas!".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.