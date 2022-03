Vandalizan con fango pestilente vivienda de activista Saily González en Santa Clara

La emprendedora y activista cubana Saily González denunció este viernes en su perfil en Facebook que su vivienda fue vandalizada con un saco de fango pestilente, que podría haber estado dirigido a lastimar a su perro.

"Sobre las 5:30 de la mañana mi madre escuchó un estruendo en la puerta de la casa. Esto es lo que se encuentra al salir", contó la joven y compartió imágenes del ataque, que alcanzó hasta el portal de su vivienda.

González describió el contenido del saco como "un fango apestoso, como de fosa" y consideró que iba dirigido a su perro. Además, dijo que su madre alcanzó a ver al responsable y que es probable que fuera un agente de la Seguridad del Estado.

"Cuando salió mi madre e infirió las apropiadas ofensas a viva voz para el perpetrador, sintió el ruido chillón de las motos Suzukis, transporte propio de los oficiales de la Seguridad del Estado en Santa Clara, arrancando desde la esquina", afirmó.

No sería la primera vez que la vivienda de una persona que disiente del sistema es vandalizada. Este tipo de actos ha sido frecuente en Cuba desde los años sesenta. Incluso en una época, en los ochenta sobre todo, seguidores del régimen de Fidel Castro arremetían contra viviendas de posibles emigrantes, que eran catalogados como traidores.

En enero de este año, también la casa parroquial del sacerdote Rolando Montes de Oca, en el municipio camagüeyano de Vertientes, fue blanco de un ataque con huevos. Montes de Oca, un crítico abierto del gobierno de Miguel Díaz-Canel, dijo entonces que no sabía quién lo había hecho ni le importaba, pero sí lo relacionó con sus posturas políticas.

"No sé si serían los mismos que se han pasado estos meses denigrándome, inventando calumnias sobre mí en el pueblo o presionando a mis amigos y colaboradores para que me dejen solo. No sé si son los que aseguran, porque lo desean, que más temprano que tarde escaparé de Cuba. No sé si son esos u otros, no me importa", expresó.

Saily González, sin embargo, no dudó en responsabilizar a quienes suelen hostigarla: "qué deshonra que este sea el contenido de trabajo de algunos cubanos… Los peores, ya sabemos… Esos que ostentan poder e impunidad para defender este Estado (fallido)".

"Esta asquerosidad la limpio yo con gusto, con el agua que escasea en Santa Clara desde hace días y el detergente casi inexistente en toda Cuba desde que los asnos con garras de turno se hicieron del poder, pero el lodazal que conforma las oscuras y mezquinas almas de quienes organizan y ejecutan estas acciones terroristas contra quienes queremos derechos para todos, incluso para ellos, no se puede limpiar ya", advirtió la joven.