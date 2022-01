Vandalizan por segunda vez casa parroquial del sacerdote cubano Rolando Montes de Oca

Fachada de la casa parroquial de Vertientes, luego de ser vandalizada Foto © Facebook/ Rolando Montes de Oca

La casa parroquial del sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, ubicada en el municipio camagüeyano de Vertientes, fue vandalizada por segunda ocasión, luego de que varias personas lanzaran un total de 10 huevos contra la fachada del inmueble.

“Lo tengo que repetir: ni me atemoriza, ni me pone odio dentro, tampoco me desanima. No sé quién lo hizo, no me importa. No sé si serían los mismos que se han pasado estos meses denigrándome, inventando calumnias sobre mí en el pueblo o presionando a mis amigos y colaboradores para que me dejen solo. No sé si son los que aseguran, porque lo desean, que más temprano que tarde escaparé de Cuba. No sé si son esos u otros, no me importa”, afirmó el cura en una publicación de Facebook.

El sacerdote también afirmó que al menos esta vez, se ahorraron el letrero de la ocasión anterior en el que lo llamaban “Gusano Asqueroso”. “Quien lanza huevos, calumnias u odio en cualquier modo será, como todos, bienvenido a la Iglesia, que es la casa de TODOS, especialmente de los pecadores. Por mi parte, tengo mucho que ofrecer de parte de Dios”, agregó Montes de Oca.

Asimismo expresó que el odio, la mentira y la violencia no son cosas que Cuba necesite. “Cuba necesita gente que se concentre en remediar sus males, que son demasiados, y que lo haga dialogando, debatiendo, escuchando con respeto al que piensa diferente, buscando soluciones justas, usando la fuerza de la razón, del amor, de la verdad. Para construir esta Cuba de todos, con todos y para todos, pueden contar conmigo”, añadió.

Más de 214 personas han comentado el post. Muchos de ellos muestran respaldo y solidaridad con el cura, además de condenar la impunidad de estos actos violentos. “Lo importante, como bien dices, es no albergar odio en el corazón, y que nuestra Iglesia siga abierta a todos. Una pena de acción, que sólo habla de cobardía, desesperación y miedo”, afirmó una internauta.

“Ellos no tienen capacidad para un diálogo con respeto y dispuestos a debatir criterios. Están entrenados como animales (con el perdón de estos) a que se haga la voluntad de sus amos. Manténgase firme sin miedo y ojalá tenga mucho apoyo”, dijo otro usuario.

El periodista independiente Henry Constantin Ferreiro, denunció la vandalización de la casa parroquial desde su cuenta personal y señaló que quienes tiraron los huevos contra la iglesia deben tener el control sobre la policía, el gobierno y hasta el Partido Comunista, pues ninguna de estas organizaciones ha ido a investigar el hecho, como tampoco lo hicieron en la ocasión anterior.

“El padre Rolando es uno de los sacerdotes más inteligentes y preparados que tiene Cuba, y además, uno de los más comprometidos con que este país sea un lugar más humano para sus habitantes. Eso tiene su costo, y que el padre Rolando tenga el valor de pagarlo, es otro don, el más especial, que tiene este sacerdote camagüeyano”, escribió Constantin Ferreiro.

En septiembre de 2021 ocurrió el primero de los actos vandálicos contra el religioso, donde además del letrero ofensivo también dejaron huellas de huevos rotos. En aquella oportunidad el cura cubano dejó claro en su mensaje que no teme ni odia a los “compañeros agresores”.

“Creo en el Dios del Amor, y la Cuba por la que rezo y trabajo es una Cuba donde nadie merezca insultos o huevazos por pensar diferente, tampoco ustedes”, dijo. El sacerdote católico cubano se ha caracterizado por denunciar las violaciones de derechos humanos en la isla.

Fue escogido para acompañar las transmisiones televisivas durante la visita del Papa Francisco al país, en 2015 y además firmó el manifiesto por la libertad de los raperos Maykel Osorbo, El Funky y el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, publicado por la organización Prisoners Defenders y lanzado por los autores de "Patria y Vida" que viven fuera de Cuba.