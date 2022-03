Jacob Forever estrena "Dura bebé", dedicada a su pareja La Dura: "Tú eres la única que de mí dispones"

El reguetonero cubano Jacob Forever estrenó este viernes el tema "Dura bebé", dedicado a su pareja Diliamne Jacob, mejor conocida como La Dura.

En la canción, el artista demostró que los más de ocho años de relación que lleva con su pareja –madre de su hija más pequeña– no han hecho otra cosa que aumentar la pasión y la química entre ambos.

"Sin duda alguna tú estás dura bebé. Ya terminamos y quiero darte otra vez (...) Tú no sabes lo caliente que me pones y aunque a veces no quiera que sea así, tú eres la única que de mí dispones", dice parte de la letra.

A pesar de que el tema es principalmente picante y una oda a la pasión y el deseo que siente por su esposa, Jacob Forever dejó unas líneas para hacerle una declaración de amor y agradecerle por apoyarlo siempre.

"Recuerdo al principio cuando te decía que algún día contigo yo me casaría. Hoy quiero ser tuyo y tú por siempre mía. Yo quiero a tu lado amanecer todos los días. En los momentos difíciles estuviste ahí, cuando muchos se alejaron solo a ti te vi. Le doy gracias a dios por tenerte, eres mi bendición, mi suerte", canta Jacob.

Desde finales del año pasado, Jacob Forever y La Dura anunciaron la segunda parte del popular tema del reguetonero que le dio el apodo a su pareja. Los artistas adelantaron recientemente imágenes de la grabación del videoclip, que seguro estará disponible muy pronto.

