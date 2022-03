Cubano enfrenta al actor Alberto Pujol en mercado de Miami y lo llama comunista

Un cubano enfrentó al actor Alberto Pujol en un mercado de Miami y lo llamó "comunista" y "descarado" mientras lo filmaba con el celular.

"Mira a quien tenemos aquí, a Míster Diálogo, el hombre que pide diálogo con la dictadura cubana", dijo la persona que graba, quien se topó con Pujol y su madre, Nina Acosta, en un establecimiento de Publix mientras hacían sus compras.

El actor reaccionó a la intervención con notable molestia y su respuesta fue sacar el dedo del medio a la cámara, según se ve en un video que circula este lunes en las redes sociales.

La persona que lo encaró continuó grabándolos y diciendo: "Comunista, descarado, vienen a invadir nuestras calles aquí", mientras que la madre del actor respondió: "¡No me digas!".

Alberto Pujol se ha convertido en blanco de críticas en los últimos días por participar en campaña del Movimiento San Isidro (MSI) a favor de un diálogo nacional, como vía para lograr un cambio político en Cuba.

El reconocido actor presentó la segunda fase de la campaña del MSI, denominada "Diálogos para el Cambio", en la que el grupo propone una nueva plataforma para promover una negociación que incluya a los cubanos que están dentro y fuera de la isla.

"Necesitamos definir y visibilizar las propuestas que tengan cualquier grupo de la oposición o de la sociedad civil que busque participar en la vida pública nacional, el proceso de un tránsito democrático y en la construcción de un hogar nacional que verdaderamente sea con todos y para el bien de todos", plantea la propuesta leída por el actor.

Pujol, radicado en Miami desde hace años, se defendió de las críticas y aseguró que él no está a favor de ningún diálogo con el régimen cubano. El artista señaló que solo leyó el comunicado del Movimiento San Isidro como parte de un trabajo como actor, por el cual le pagaron.

"Yo no estoy a favor del diálogo con el gobierno de Cuba, quiero que lo entiendan. No obstante, estoy en la obligación de cumplir con mi trabajo y leí este documento que me pidieron que leyera, por el cual cobré", explicó el actor.

Pujol rechazó los insultos que está recibiendo en redes sociales y denunció un fragmento de su video que circula en las redes sociales y que, asegura, fue sacado de contexto para tergiversar sus palabras y ponerlo en una situación difícil con la comunidad de cubanos en Miami.