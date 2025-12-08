Lamentan la muerte de histórico camarógrafo de la televisión cubana José Luis El Chino Jo

Vídeos relacionados:

El actor cubano Alberto Pujol lamentó la muerte del José Luis El Chino Jo, histórico camarógrafo de la televisión cubana.

“La noticia más triste es la partida de nuestro camarógrafo El Chino Ho. ¡Fue un amigo muy grande! ¡Un hermano! ¡Un artista de una capacidad de trabajo inigualable! El chino Ho fue todo para muchos. Fue la alegría en muchas filmaciones y en mi caso particular, si tuviera que definirlo sería quien filmó junto a Eddy Quintero casi todo mi trabajo. Realmente es un vacío infinito que Ho haya partido”, lamentó en Facebook el actor.

“El Chino Ho es patrimonio, icono y testimonio absoluto de la historia de la televisión. ¡Nunca podremos olvidarlo Hombre! ¡Hermano! ¡Artista! ¡Descansa en paz, pero en nosotros siempre estarás desde tu legado y tu profesionalismo! Donde estes, te doy un abrazo desde el corazón, siento mucho esto”, agregó Pujol.

La noticia fue replicada o comentada por otros actores y personas cercanas al medio como Rafael Lahera o Lilo Villaplana.

“Tristísima noticia la muerte de este artista de la imagen y la composición televisiva, lo conocí cuando comencé hacer Tele en Cuba, siempre poniéndote la buena y enseñando los trucos del negocio”, dijo el locutor Omar Moynelo.

José Luis Jo fue un camarógrafo de la televisión cubana que trabajó en la filmación de las populares series policiacas de los años noventa Día y Noche y Su propia guerra, protagonizada por Pujol. Ambos dramatizados contaron también con actuaciones de César Évora, Jorge Villazón, Coralia Veloz, Nancy González y otros.

En julio, falleció el director de la Televisión Cubana, Abel Ponce, reconocido en la Isla por las dos populares series policíacas.

Ponce recibió el Premio Nacional de Televisión 2006 por la obra de toda la vida, así como 14 premios Caracol de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, así como una mención en el Festival de la Televisión de Japón, por su programa educativo Nuestros hijos.