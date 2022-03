Jennifer Lopez y Ben Affleck, todo amor y arrumacos en una cama para el nuevo videoclip de "Marry Me"

Jennifer Lopez y Ben Affleck viven en una eterna luna de miel desde que volvieron a retomar su relación. Gestos cariñosos, miradas de complicidad, viajes exprés para estar juntos el mayor tiempo posible y ahora, la pareja sorprende mostrándose de lo más acaramelados en el nuevo videoclip de la Diva del Bronx.

La cantante presentó una nueva versión de la canción "Marry Me", que interpreta junto a Maluma y que forma parte de la banda sonora de la película homónima. Y en las imágenes encontramos un inesperado protagonista: Ben Affleck.

El oscarizado actor aparece de refilón en las imágenes del videoclip en algunas escenas. Una de ellas es en la que JLo aparece tirada en la cama riendo con una sonrisa que grita 'enamorada' por todas partes.

Aunque el rostro de Ben Affleck no se ve, lo cierto es que no cabe duda de que la persona que acompaña a la artista en esta escena es su novio. Una oreja, barba y un brazo es lo único que se puede ver de él, pero definitivamente es Ben el que hace reír de esa manera tan ensoñadora a su chica.

Pero este no es el único detalle en el vídeo que indica que su relación está yendo viento en popa, en otra parte del clip musical, ella aparece tocando el piano, donde descansan varios marcos de fotos y una de ellas es de Ben Affleck.

Este no es el primer vídeo musical con el que los tortolitos deslumbran a sus fans. En San Valentín, el actor le hizo a su chica un videoclip con la canción "On My Way" con fotos suyas, tanto actuales como de la primera parte de su historia de amor. Y es que ambos estuvieron juntos hace dos décadas. Concretamente desde 2002 a 2004 y hubo pedida de mano incluida. Sin embargo, su enlace nunca llegó a tener lugar...

Entonces también protagonizaron un audiovisual juntos. El icónico "Jenny From The Block".

