Arnold Schwarzenegger envía un mensaje a Putin y al pueblo ruso: Detengan esta guerra

El actor estadounidense de origen austriaco Arnold Schwarzenegger envió un contundente mensaje al pueblo ruso y a su presidente, Vladimir Putin, en el que les pide detener la guerra en Ucrania.

En un video de casi 10 minutos subtitulado en ruso y compartido en su cuenta de Twitter, Arnold se dirigió a los ciudadanos de Rusia para decirles "la verdad sobre la guerra en Ucrania" y denunciar las mentiras del Kremlin.

"Me encanta el pueblo ruso. Por eso tengo que decirte la verdad. Por favor, mira y comparte", pidió.

El expolítico reveló que cuando tenía 14 años conoció al levantador de pesas soviético Petrovich Vlasov, "el primer ser humano que levantó 200 kilos por encima de su cabeza". Entonces empezó su admiración por el fisiculturismo y por Rusia, un país donde filmó una película, y por su pueblo, por el cual solo siente "cariño y respeto".

"Su fortaleza siempre me inspiró, por eso quiero que escuchen la verdad sobre qué pasa en la guerra en Ucrania”, dijo.

"Su gobierno les dijo que la guerra es para sacar a los nazis de Ucrania. Eso no es cierto. Ucrania es un país con un presidente judío, y los nazis mataron a los tres hermanos de su padre. Ucrania no empezó esta guerra. Ni los nacionalistas ni los nazis. Quienes tienen poder en el Kremlin empezaron esta guerra. Esta no es una guerra del pueblo ruso", recalcó.

El protagonista de Terminator recordó que 141 países votaron en la ONU contra la agresión de Rusia y le pidieron sacar sus tropas de Ucrania.

"El mundo está en contra de Rusia por sus acciones en Ucrania. Las bombas rusas han destrozado ciudades, incluso hospitales de niños y una maternidad. Tres millones de ucranianos han huido del país. Esta es una crisis humanitaria. Por su brutalidad, ahora Rusia está aislada de la sociedad de naciones", precisó.

El exgobernador de California afirmó que el gobierno ruso no informa a sus ciudadanos sobre las verdaderas consecuencias de la guerra.

"Miles de soldados rusos han muerto. Han quedado atrapados entre los ucranianos luchando por su tierra y los líderes rusos luchando por conquistas. Las bombas rusas matando a civiles han indignado tanto al mundo que se han tomado contra Rusia las sanciones económicas más duras de la historia. Las dos partes de la guerra que no lo merecen, sufrirán", afirmó.

"El gobierno ruso no solo le ha mentido a sus ciudadanos, también a sus soldados. A algunos les dijeron que lucharían contra los nazis, y que los ucranianos los recibirían como héroes. A otros, que iban a ir a hacer ejercicios de guerra. A algunos, que iban a defender a las minorías rusas en Ucrania. Nada de eso es verdad", dijo.

Dirigiéndose a los soldados rusos, Arnold les recordó a los militares que once millones de rusos tienen vínculos familiares con Ucrania. "Cada bala que disparas, se la disparas a un hermano, a una hermana", señaló.

También les contó la historia de su padre, quien en la Segunda Guerra Mundial peleó en el bando de la Alemania nazi.

El actor rememoró que su padre fue "galvanizado por las mentiras de su gobierno", y que regresó de Leningrado "quebrantado física y mentalmente", no sólo por las heridas y la metralla recibida, sino también por la culpa que sentía.

"No quiero que acabes roto como mi padre. Esta no es la guerra para defender Rusia que hicieron vuestros abuelos o vuestros bisabuelos. Esta es una guerra ilegal", subrayó.

Arnold envió un mensaje a "los que están en el poder en el Kremlin", a quienes hizo una pregunta muy concreta: "Por qué sacrifican a estos jóvenes por sus propias ambiciones".

A Vladimir Putin lo retó: "Tú empezaste esta guerra. Estás librando esta guerra. Puedes detener esta guerra".

Por último, Schwarzenegger envió su apoyo a los ciudadanos rusos que se han manifestado contra la guerra en su país.

"El mundo ha visto su valentía. Sabemos que han sufrido las consecuencias de su coraje, están siendo arrestados, encarcelados y golpeados. Ustedes son mis nuevos héroes y tienen la fuerza de Yuri Petrovich Vlassov. Ustedes tiene el verdadero corazón de Rusia. Mis amigos rusos, que Dios los bendiga a todos", concluyó.