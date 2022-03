Deniegan libertad condicional a manifestante del 11J

El cubano Armando Sardiñas Figueredo, de 20 años, tendrá que cumplir íntegramente su condena de diez meses por supuestamente haberse manifestado el 11J en La Habana, tras la negativa de las autoridades judiciales a concederles la Libertad condicional, prevista en el Código Penal vigente.

Aprovechando un pase penitenciario, Sardiñas difundió un vídeo en Twitter donde expresó su tristeza por "no ser libre" y anunció que las autoridades le negaron el acceso a la Libertad condicional, pedida por su abogado, que tampoco tuvo suerte con una petición de cambio de medida por reclusión domiciliaria, a los pocos días de ser detenido; alegando su condición de huérfano y que su única hermana vive en Estados Unidos.

Sardiñas asegura que no le va tan mal, como algunos quisieran, pero tampoco bien, como desea, porque no consigue adaptarse a la idea de no ser libre, no reveló problemas personales que está afrontando, aunque agradeció el apoyo de muchas personas y mencionó a Patricia, a la que identifico como "mi vida".

Sardiñas, que fue detenido en las inmediaciones del Capitolio habanero, mientras iba para su trabajo de cocinero, el 11 de julio de 2021, fue internado en 100 y Aldabó y sentenciado en un juicio sumario a diez meses de prisión en un campamento de trabajo agrícola, no identificado ni ubicado geográficamente.