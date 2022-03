CIMEX admite que vende productos vencidos ante situación del país

La corporación estatal CIMEX de Cuba admitió este viernes que vende productos vencidos a la población en medio de la crisis que atraviesa el país.

En una nota publicada por esa entidad en Facebook, aclara que muchos productos vencidos son "verificados" y puestos a la venta nuevamente, en lugar de destruirlos. "La realidad de nuestra nación no nos permitiría algo así", expresa el post.

"Aclaramos que como parte del comercio minorista y mayorista existen productos que por diversas causas no logran el 100 por ciento de su comercialización antes de la fecha de vencimiento, lo cual no quiere decir que pierdan su utilidad, aunque sí disminuyen su valor de venta para determinadas unidades.Tampoco significa que sean destruidos, la realidad de nuestra nación no nos permitiría algo así, por tal motivo al verificarse que el producto mantiene sus condiciones se dirige a otros destinos para su comercialización", precisa el comunicado.

CIMEX había desmentido el jueves una presunta "noticia falsa" sobre la venta de cemento vencido, y dijo que "por respeto" a la población y a sus trabajadores había decidido "ampliar la información" sobre el tema de los productos caducados.

Sin embargo, las redes pusieron presión a la empresa, que habría decidido responder a los comentarios que la señalan como un ente que engaña a la población.

Los internautas arremetieron contra la CIMEX –perteneciente al conglomerado militar GAESA– y afirmaron: "Lo que es fake es ese post de ustedes, debían respetarse y respetar a los clientes. Por los precios exorbitantes nadie los compró. Están vencidos y rotos. Vergüenza debería darles. Mejor no haber comentado nada".

Otra usuaria de la red apuntó: "Si hacen zoom al post original de Fernando (Ravsberg), en la foto se ve claramente la fecha de caducidad. Por otro lado… están ustedes ciegos o se están riendo de la gente??? Acaso no ven el mal estado de esos sacos….?? No se preocupen en responder porque era una pregunta retórica, obvio se están riendo de la gente".

Ante la nueva publicación expresaron su malestar con la política de precios de la empresa: "Bueno, creo que la principal causa de que a veces un producto no se vende es por el exuberante precio con el que lo intentan comercializar. Vivimos en Cuba y tenemos precios que parecen de Dubai, los que han viajado a otros países saben lo que hablo. Hasta cuándo el abuso al pueblo con esos precios descomunales? Todo está 3 o 4 veces más caro", dijo una usuaria de Facebook.

"Tronco de falta de respeto al futuro cliente que digan ahora que los productos vencidos también se venden. Si no se vendieron en un inicio, es por mala actuación comercial, que incluye precios desmesurados, desconexión con el mercado, que es también estar ajeno a lo que los cubanos necesitamos comprar y podemos adquirir. Y eso no es de ahora, ni de hace unos días, es de hace años ¡Años! ¿Hasta cuándo?", dijo otro.

"Buenas tardes a todos, la comercialización de un producto y su tratamiento comercial es de las tareas mas importantes. pero creo que análisis debe ir mas allá (analizar la compra, precio, condiciones de almacenamiento y por último no menos importante la logística) esos parámetros son vitales para el tratamiento de las mercancías que tan importantes son en la recaudación de este tipo de moneda", expresó un cubano.

Por último, una mujer confirmó que compró "un paquete de pechugas de pollo en MLC que costó 55 USD y estaban echadas a perder, logré rescatar menos de la mitad del paquete. Verdes como los campos de Cuba las pechugas, en la tienda Roseland de Neptuno, no reclamé porque cómo bien ustedes dicen al comprador no lo respetan. Pero sí que venden productos en mal estado y vencidos", subrayó.

Recientemente la corporación del régimen cubano fue objeto de polémica por una nota aclaratoria donde aseguraba que no habrían rebajas de precios en sus establecimientos en Moneda Libremente Convertible (MLC) en la isla: "Es Fake News", dijo la empresa.

De inmediato, decenas de cubanos reaccionaron al post afirmando que el gobierno cubano, desde hace mucho tiempo, no implementa una medida favorable a la población.

Las tiendas en MLC han generado polémica desde su inauguración en Cuba. Los cubanos critican la presencia de establecimientos con productos que no pueden adquirir en otros comercios, y que además se venden a altos precios en una moneda que no se paga en la isla.