Críticas a CIMEX por una aclaración sobre presunta rebaja de precios en tiendas MLC

Los cubanos reaccionaron indignados a una aclaración de la corporación CIMEX sobre una presunta rebaja de precios en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC): "Es Fake News", dijo la empresa.

En su página de Twitter esta entidad, perteneciente al conglomerado militar cubano GAESA, desmintió una noticia que circuló en redes, donde se afirmaba que habría rebaja de precios en las tiendas.

"La Corporación CIMEX desmiente información que está circulando en las redes sociales sobre la supuesta rebaja de precios en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), en la tarde de hoy domingo. Esta publicación es totalmente falsa", subrayó, junto a un cartel blanco y rojo con las palabras Fake News (Noticia Falsa).

De inmediato, decenas de cubanos reaccionaron al post afirmando que el gobierno cubano, desde hace mucho tiempo, no implementa una medida favorable a la población.

"Seguro los que se creyeron eso, son los que dicen que ahora sí se va a construir el socialismo. Porque una persona cuerda sabe que ustedes no hacen nada para hacerle la vida más fácil a uno, al contrario cada día ponen esto más malo", dijo un internauta.

"Tranquilos… la tendencia ha sido a subirlos. Obvio es fake. No me bloqueen de nuevo", posteó otro.

"Sin que uds aclaren yo sé que es fake...jamás algo que perjudique sus bolsillos!!", "No, no, tranquilos, sabemos que ustedes jamás harían tal acto de justicia social. El dinerito no se toca...", "Nadie se puede creer que ustedes rebajen el precio de nada, solo hacen una pequeña rebaja una semana después de vencer los productos. Si algo tiene el pueblo cubano claro es que ustedes, partida de LADRONES DE GAESA, no bajan, sino que cada día SUBEN más los precios", son algunos comentarios.

En su página de Facebook la emisora oficial CMHW, de Villa Clara, también desmintió la información "difundida con intereses de crear desinformación en nuestro pueblo", con entrevista a Julio Valdés, director adjunto de la División Centro de la Cadena de Tiendas Caribe en la provincia: "No hay rebaja de precio en los productos, este domingo, en ninguna tienda de Villa Clara", aclaró.

Ahí también reaccionaron los lectores con comentarios irónicos: "Gracias por la información... hay que estar loco para creer semejante disparate... si hubiera sido al revés fuera mas creíble, en este país los precios de los productos van subiendo por el ascensor y no son centavos, hoy en Cuba son 10 o 12 veces más de lo que costaban antes del mal llamado reordenamiento", dijo una oyente.

"En fin, que todo lo que puede ser alguito bueno para el pueblo "es falso"...no tenemos suerte", publicó otro.

Las tiendas en MLC han generado polémica desde su inauguración en Cuba. Los cubanos critican la presencia de establecimientos con productos que no pueden adquirir en otros comercios, y que además se venden a altos precios en una moneda que no se paga en la isla.

A pesar de las críticas, el gobierno defiende "que sin las tiendas en MLC la situación económica de la isla sería mucho más compleja" que la actual.

De no existir estos comercios también serían mucho menores las ventas en pesos cubanos (CUP) de bienes y servicios a la población, dado el alto desabastecimiento de la red comercial, afirmó recientemente el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández a la Agencia Cubana de Noticias.

El periódico oficialista Escambray, de la provincia Sancti Spiritus, abrió en enero sus páginas a un debate en el que sus lectores pudieron publicar diferentes propuestas para acabar con la inflación galopante en la isla, y la mayoría arremetió contra la iniciativa del régimen de estas tiendas.

El primero de los comentarios proponía "quitar las tiendas en MLC para aumentar la productividad sin exclusión".

El pasado mes casi 10,000 personas desde distintos lugares del mundo firmaron una petición en la plataforma change.org por "el cierre inmediato" de las tiendas en MLC en Cuba, que estaba dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a la corporación estatal Cimex S.A. y a la presidencia de la isla.

Sus dos exigencias fundamentales eran "el cierre inmediato de las tiendas en dólares o MLC, moneda que no se produce dentro del país" y "el reabastecimiento del todas las tiendas en CUP o pesos cubanos, la moneda con la que paga el Estado a sus trabajadores".