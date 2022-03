Saltadora Yaroslava Mahuchikh salió de Ucrania bajo las bombas y ahora es campeona del mundo

La atleta ucraniana Yaroslava Mahuchikh, que salió de su país huyendo de las bombas rusas, se proclamó campeona del mundo en salto de altura en el Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, que se celebra en Belgrado, capital de Serbia.

Mahuchikh, de 20 años, subió al podio de premiaciones vestida con los colores de su bandera, tras hacer un salto de 2,02 metros.

La joven de 1,81 metros de altura y 56 kilos de peso, que hace apenas tres semanas tuvo que abandonar su ciudad de Dnipro y emprender un trayecto de 2,000 kilómetros, dedicó su medalla a su pueblo.

"Gracias a todos las personas y militares que están defendiendo mi país. Este oro es para ellos. Solo quiero proteger a Ucrania con el deporte", aseguró en la pista.

La saltadora lideró el pequeño equipo ucraniano de solo seis mujeres (los hombres están en la guerra), que viajó a Belgrado al Mundiales indoor.

"Antes de saltar a la pista, mi espíritu estaba completamente enfocado a Ucrania en virtud de los terribles acontecimientos que están pasando. Esta medalla es ante todo para mi país, para mi pueblo, para mi ejército. Estoy muy orgullosa de haberlos podido representarles", declaró.

Su triunfo fue recibido con una fuerte ovación por parte del público que colmó el Stark Arena de Belgrado, que no reparó en los lazos que unen a Serbia con Rusia, país que ha invadido a Ucrania.

Mahuchikh fue una de las primeras deportistas que huyeron de Ucrania cuando comenzó la invasión.

"El 24 de febrero me desperté con el sonido de dos explosiones, la artillería y disparos. Rápidamente llamé a mis padres y a mi entrenador. Comprendí que los rusos habían comenzado la guerra contra el pueblo ucraniano. La situación era muy difícil y tuve que dejar mi ciudad, Dnipro", relató.

La atleta detalló que después de varias horas de pánico, ella y su familia se mudaron a un pequeño pueblo no muy lejos de su casa. Reconoce que en ese momento no pensaba en absoluto en los entrenamientos y no creía posible venir al Mundial.

"Pero recibí una llamada de la Federación Ucraniana pidiéndonos ir a Belgrado para proteger a nuestro país en la pista. Comenzamos entonces un viaje de tres días en coche bajo las bombas y acompañados por las sirenas", precisó.

La actual campeona del mundo agradeció el apoyo de World Athletics y las federaciones de atletismo de Rumania y Serbia, que organizaron su viaje de casi 2,000 kilómetros hasta Belgrado.

"Me gustaría pensar que solo fue una pesadilla, pero esta es la realidad de llegar a cualquier parte desde mi país. Esta es la realidad de la guerra", reflexionó la nueva campeona del mundo.

Mahuchikh anunció su intención de instalarse en Alemania junto a su madre y a su hermana mayor.

"Están matando a nuestra gente, a nuestro país y a nuestros niños, el futuro de Ucrania. Pienso que mucha gente en Rusia tiene que entender que esta guerra en Ucrania en bien real. Sé que muchos rusos dicen que es falso, pero muchas de nuestras ciudades han sido destruidas. ¿Cómo pueden decir esto?", cuestionó.