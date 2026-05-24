Joven cubano desaparecido en Rusia: su madre clama por noticias desde las redes sociales

Vídeos relacionados:

Jonathan Lázaro González Cosme, un joven cubano que se alistó en el ejército ruso, se encuentra desaparecido desde el pasado 5 de mayo, según una publicación en Facebook de su mamá, Vianka Cosme.

La madre del joven publicó un desesperado llamado en redes sociales: «Dame una señal mi niño. Por favor soy una madre desesperada no sé nada de mi niño desde el 5 del presente mes, él se alistó para la guerra de Rusia y hay varios rumores, ayuden a compartir a ver si recibo noticia».

Las fotografías difundidas por la familia muestran a Jonathan en ropa civil y también vistiendo equipo militar y armadura, lo que sugiere que ya se encontraba en zona de conflicto antes de perder contacto con los suyos.

Publicación en Facebook

Ni las autoridades cubanas ni las rusas han ofrecido información a la familia, que recurre a las redes sociales como único canal disponible para buscar noticias del joven.

El caso se inscribe en un patrón ampliamente documentado de cubanos reclutados para combatir en Ucrania mediante engaños: anuncios en Facebook, TikTok y YouTube que ofrecen empleos de construcción bien pagados en Rusia, tras los cuales los reclutados son presionados para firmar contratos militares y enviados al frente en la guerra contra Ucrania.

Según la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, al menos 1,076 ciudadanos cubanos han combatido del lado ruso, con 96 registrados como muertos o desaparecidos hasta octubre de 2025.

El proyecto ucraniano «Quiero Vivir» publicó en enero de 2026 una lista con 54 nombres adicionales de cubanos fallecidos, elevando el total confirmado a 93 muertos, sin que las familias recibieran notificación oficial alguna.

El 6 de mayo pasado, el Reino Unido sancionó a la ciudadana cubana Dayana Echemendia Díaz por su participación en el esquema de reclutamiento, congelando sus activos y prohibiéndole viajar, en la primera acción sancionatoria internacional concreta contra una reclutadora identificada.

Estados Unidos sugirió en abril de 2026 que el régimen cubano pudo haber facilitado o tolerado el reclutamiento, algo que La Habana niega.

El de Jonathan no es un caso aislado. Yoan Viondi Mendoza desapareció en octubre de 2024 y su cuerpo habría sido identificado en mayo de 2025 sin que su familia recibiera ninguna notificación oficial, un patrón que se repite en decenas de casos documentados.

El diputado ucraniano Maryan Zablotskyy estimó que la cifra total de cubanos reclutados por Rusia podría alcanzar los 25,000 combatientes, una dimensión que convierte este fenómeno en una de las crisis humanitarias silenciadas más graves que afectan hoy a familias cubanas dentro y fuera de la isla.