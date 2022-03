Exiliados se manifiestan en Nueva York contra cadena Meliá por su complicidad con el régimen cubano 

Un grupo de exiliados cubanos se manifestó este sábado frente al Hotel Meliá de Nueva York para exigir la liberación de los presos políticos del régimen cubano y denunciar la complicidad de la cadena española con la dictadura militar de partido único cuya cúpula controla el turismo y la mayor parte de la economía cubana que genera divisas.

“No acusamos a Meliá Hotels International de reprimir al pueblo cubano ni de encarcelar a cientos de sus ciudadanos incluidos mujeres, niños y personas en delicado estado de salud. Sí acusamos a Meliá en cambio de ser cómplice de los represores y carceleros del pueblo cubano”, expresaron en una carta abierta los activistas agrupados en “Cubanos libres por el mundo”.

Facebook / SOS Cuba

Dirigida a los propietarios de la cadena, la misiva apela a la responsabilidad social corporativa y la ética de una compañía que supuestamente acepta los estándares europeos de contratación en terceros países.

“Como representantes de una compañía que ha prosperado en una sociedad democrática —basada en el derecho elemental de sus ciudadanos de expresarse libremente— debería repugnarle la sola idea de hacer negocios en países que les nieguen tal derecho a sus propios ciudadanos”, le reprocharon a Meliá, que lleva más de 30 años haciendo negocios con una dictadura que prohíbe la libertad de expresión a sus ciudadanos.

Facebook / SOS Cuba

Testigos de la llamada “Primavera Negra” y de infinidad de encarcelamientos por motivos políticos, Meliá ha eliminado la visión de derechos humanos en sus negocios en Cuba hasta el día de hoy, incluyendo los miles de prisioneros por manifestarse y ejercer su libertad de expresión durante las históricas protestas del 11J en Cuba.

En vista de que Meliá evita pronunciarse, a pesar del repetido señalamiento actual por parte de la sociedad civil cubana, el grupo ‘Cubanos libres por el mundo’ decidió “recordarle al mundo democrático que Meliá Hotels International colabora con un régimen que encarcela a sus ciudadanos por expresarse libremente”.

Facebook / SOS Cuba

“A partir de ahora lanzaremos una campaña de protestas contra su empresa que no cesará hasta ver libres a todos los prisioneros de conciencia en la isla”, anunciaron los activistas en su carta abierta a la compañía hotelera española.

El pasado fin de semana, un grupo de activistas cubanos se manifestó junto al destacado líder opositor cubano Guillermo “Coco” Fariñas -ex prisionero de la ‘Primavera Negra’- frente al Hotel Meliá Orlando, en Florida, para denunciar la complicidad de la cadena hotelera con el régimen de La Habana.

Llamando al boicot en caso de que no escuchen el reclamo del pueblo cubano, los activistas advirtieron a Meliá de las consecuencias de seguir lucrando en medio del sufrimiento de los ciudadanos, sometidos a una dictadura militar de partido único que, a través de GAESA, es socia de la hotelera española en Cuba.

A comienzos de febrero, la Asociación Cubanos por la Democracia y el Consejo Cubano-Europeo exigieron al grupo hotelero que suspenda “cualquier nueva inversión o actividad en conjunto con entidades” pertenecientes a los militares cubanos, responsables de la represión que sufren los cubanos que desafían al régimen.

En una carta dirigida a Meliá Hotels International S.A., dichas organizaciones de la sociedad civil cubana y europea condenaron los negocios del grupo en Cuba “por violar los derechos humanos, civiles y políticos de los empleados cubanos y financiar a la dictadura cubana”.

Un mes antes y a título individual, el activista cubano Claudio Gaitán Garmendía denunció que la compañía española era cómplice del acoso sufrido a manos de la Seguridad del Estado durante los primeros días de enero cuando estuvo hospedado en un hotel de Varadero.

Asegurando que fue hostigado por una pareja de agentes de la Seguridad del Estado mientras estuvo hospedado con su familia en Varadero, el joven cuestionó la presunta colaboración de Meliá con las prácticas de los represores del régimen cubano.

A continuación se reproduce la carta abierta a Meliá:

Señores Gabriel Escarrer Juliá y Gabriel Escarrer Jaume:

Como deberían saber, Cuba, el país en el que su compañía tiene importantes intereses económicos es una dictadura desde hace más de seis décadas. Durante todo ese tiempo se le ha vedado a sus ciudadanos expresarse libremente, prohibición que se desestimaba ante la creencia generalizada de que todos los cubanos pensaban de forma idéntica a su gobierno y estaban totalmente contentos con cada una de sus decisiones.

Desde el 11 de julio de 2021 esa creencia -absurda donde las haya- ha perdido todo asidero con la realidad. Ese día decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles de la isla a protestar contra su gobierno y este reaccionó de la manera más brutal posible: reprimiendo violentamente a los manifestantes y deteniéndolos por centenares. Desde entonces buena parte de estos detenidos siguen en prisión habiendo sido condenados muchos de ellos a largas penas de cárcel por cargos fabricados: hasta esta semana han sido 128 los condenados a penas que suman 1916 años de cárcel. Otros esperan en prisión —en condiciones terribles— a ser enjuiciados sin las mínimas garantías procesales.

No acusamos a Meliá Hotels International de reprimir al pueblo cubano ni de encarcelar a cientos de sus ciudadanos incluidos mujeres, niños y personas en delicado estado de salud. Sí acusamos a Meliá en cambio de ser cómplice de los represores y carceleros del pueblo cubano. Como representantes de una compañía que ha prosperado en una sociedad democrática —basada en el derecho elemental de sus ciudadanos de expresarse libremente— debería repugnarle la sola idea de hacer negocios en países que les nieguen tal derecho a sus propios ciudadanos. Como no parece ser así, hemos decidido recordarle al mundo democrático que Meliá Hotels International colabora con un régimen que encarcela a sus ciudadanos por expresarse libremente. A partir de ahora lanzaremos una campaña de protestas contra su empresa que no cesará hasta ver libres a todos los prisioneros de conciencia en la isla.

Firman

Cubanos libres por el mundo