Fernando Bécquer niega acusaciones de abuso sexual: "No sé de qué me están hablando"

Fernando Bécquer Foto © Facebook / Fernando Bécquer

El trovador cubano Fernando Bécquer tildó de "calumnias" las acusaciones de abuso sexual en su contra de cinco mujeres, en un reportaje de la revista El Estornudo publicado este miércoles.

Reporteros del portal Diario de Cuba se aproximaron a Bécquer al finalizar el concierto que tenía previsto para la tarde de este jueves en el Centro Cultural Artehabana, en la capital cubana, a preguntarle por los testimonios de las cinco mujeres, que en aquel entonces tenían entre 18 y 22 años.

"Yo no le doy credibilidad a eso que se está diciendo. Yo no sé de qué me están hablando ni quiero contestar porque no sé de qué me hablan y menos cuando es una calumnia que me están haciendo a mí", se le escucha decir al trovador en un audio publicado por Diario de Cuba.

Las personas que lo encararon le dijeron que eran cinco testimonios con similitudes, que había otros trovadores involucrados y que ellos creían en las víctimas.

"Yo no creo nada, yo creo en la revolución", contestó.

Según reseña el portal de noticias, en el concierto de Bécquer no había más de 20 personas, además de los trabajadores del lugar. Entre los invitados estuvo Raúl Torres, que cantó su canción dedicada a Fidel Castro y es uno de los trovadores que ha salido en defensa de Bécquer.

Luego de que los periodistas pidieran una explicación a Bécquer, Torres pidió a los presentes que gritaran "¡Viva Fidel! ¡Viva la Revolución!".

Las acusaciones en contra del músico cubano se han multiplicado en decenas durante las últimas horas. Más de 20 mujeres se han comunicado con el autor del reportaje porque quieren compartir sus historias de abuso sexual por parte del trovador.

Artistas como Haydée Milanés, Alexis Valdés y Camila Arteche se han sumado a la campaña #YoSíLesCreo que explotó a lo largo del miércoles en las redes sociales y continúa sumando apoyo.

Además de Raúl Torres, el cantautor Ray Fernández también defendió a Bécquer y calificó los testimonios de las víctimas como "chanchullos de mujeres". Otros trovadores aludidos como Mauricio Figueiral y Ariel Díaz han desmentido su conocimiento del historial de Bécquer.