Zelenski: "Estoy listo para las negociaciones" con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este domingo que está “listo para las negociaciones” con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero advirtió que, de fracasar, podría significar una tercera guerra mundial.

“Creo que tenemos que usar cualquier formato, cualquier oportunidad para tener la posibilidad de negociar, la posibilidad de hablar con Putin. Pero si estos intentos fallan, eso significaría que esto es una tercera guerra mundial”, dijo Zelenski entrevistado por el periodista de CNN, Fareed Zakaria.

Biden ha llamado a Putin “criminal de guerra”, le dijo el periodista a Zelenski al comenzar la entrevista. “¿Le sería muy difícil sentarse en una mesa con Putin para entablar negociaciones?”, le preguntó.

“Estoy listo para negociar con él. Lo he estado durante los últimos dos años. Y creo que sin negociaciones no podemos terminar esta guerra”, contestó el presidente de Ucrania. “Siempre hemos insistido en la negociación. Siempre hemos ofrecido diálogo, ofrecido soluciones para la paz”, añadió.

A medida que la invasión rusa a Ucrania se acerca al mes de duración, Zelenski ha insistido de manera creciente en la disposición a entablar negociaciones con Putin. “Quiero que todos me escuchen ahora, especialmente en Moscú. Es hora de reunirse. Es hora de hablar. Es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania”, dijo en un mensaje de video publicado este sábado.

Solicitando conversaciones "sin demora", el presidente ucraniano advirtió una vez más a Rusia que, de insistir en su agresión, sus pérdidas serían "enormes". “Las tropas rusas han venido a matarnos, a exterminarnos, pero estamos determinados a mostrar que podemos resistir, que podemos ripostar y que también podemos llegar a algún tipo acuerdo que no menoscabe nuestro territorio ni nuestra dignidad”, dijo.

En cuanto a sus prioridades en las conversaciones con Rusia, Zelenski ha dicho anteriormente que son “el fin de la guerra, garantías de seguridad, soberanía, restauración de la integridad territorial, garantías reales para nuestro país, protección real para nuestro país".

“¿Está dispuesto a una solución que reconozca la soberanía rusa sobre Crimea, la independencia de las dos repúblicas separatistas del Donbass y garantías de que Ucrania no solicitará ser miembro de la OTAN?, le preguntó Zakaria.

“Como Estado independiente hay asuntos que no podemos permitir. No podemos aceptar el menoscabo de nuestro territorio y nuestra soberanía. Los ciudadanos ucranianos no recibieron a los invasores con flores, los están combatiendo valientemente. No se puede forzar al presidente o a un Estado a aceptar cosas como esas mediante el uso de la fuerza”, respondió. “no lo puedo aceptar como presidente ni como ciudadano. No se puede forzar a la población a amar a su enemigo”.

Según el presidente, lo que deberían conseguir las negociaciones es una pausa en la guerra y el compromiso de seguir dialogando para encontrar las mejores soluciones para ambas partes. El problema fundamental lo detecta en la gestión de los territorios ocupados donde, afirmó, los rusos han hecho una labor de zapa, lavando el cerebro de sus habitantes, diciéndoles que les salvaron de los fascistas ucranianos.

Además, insistió, no se puede negociar bajo la presión de ultimátums, refiriéndose al dado por Rusia este fin de semana para que los ucranianos desistan en su defensa y abandonen la ciudad de Mariúpol, y rechazados por estos.

En cuanto a la pertenencia a la mayor alianza militar del mundo, la OTAN, Zelenski dijo que de ser Ucrania “miembro de la OTAN, no habría comenzado una guerra". Aún así, la semana pasada, dejó ver que no espera que su país se una a la OTAN en el corto plazo, algo que ha sido un objetivo de Ucrania.

"Me gustaría recibir garantías de seguridad para mi país, para mi gente. Si los miembros de la OTAN están listos para vernos en la alianza, que lo hagan de inmediato. Porque la gente muere a diario", dijo, y agregó que estaba agradecido por la ayuda que la OTAN ha brindado desde que comenzó la invasión.

Asimismo, indicó que en la búsqueda de estas garantías Ucrania puede recurrir a países individuales, sean o no miembros de la OTAN. Compuesta actualmente por 30 naciones norteamericanas y europeas, la OTAN es una alianza de seguridad fue creada en 1949 en respuesta al inicio de la Guerra Fría y cuyo propósito original era proteger a Occidente de la amenaza que representaba la Unión Soviética.