Modelo cubana Haniset Rodríguez confiesa que en dos días ganó 100 mil dólares en OnlyFans

La modelo cubana Haniset Rodríguez confesó que ganó 100 mil dólares en apenas dos días, tras abrir una cuenta en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos con suscripción online.

En declaraciones al programa de Youtube DestinoTalk, la cantante habló de su nueva cuenta de OnlyFans, la cual abrió el pasado 15 de marzo.

En los dos días siguientes a su anuncio en Instagram Rodríguez ganó 100 mil dólares porque, afirmó, "yo complazco a sus seguidores".

Según sus declaraciones, ellos le piden "que postee cierto tipo de contenido explícito" que no se "pase del límite porque soy una figura pública" y yo lo subo.

A cuatro días de abierta su cuenta Rodríguez se coló en el Top 1.4 de los creadores de OnlyFans.

Los suscriptores deben pagar 50 dólares mensuales para acceder a las publicaciones de la plataforma, un precio que considera "barato".

"Para alguien que te sigue, le gustas como eres y sabe que va a tener una conexión contigo ¿Qué son 50 dólares en este país?", explicó.

La modelo, residente en Hialeah, también dijo que su reciente salida del Canal 41 no fue su decisión: "Están especulando que abandoné el Canal 41 y eso es totalmente falso, me dijeron que no fuera más y eso hice", explicó.

El pasado 15 de marzo Rodríguez anunció que tras un largo recorrido en el mundo de la televisión apostaría por un negocio en OnlyFans.

La joven, que formó parte del show TN3, respondió a quienes la criticaron por su decisión con un mensaje en el que dijo: "Si van a hablar mal de mí, avísenme, sé cosas terribles de mí que les podría interesar".

La plataforma de contenido para adultos con sede en Londres había anunciado en agosto de 2021 que prohibiría a los usuarios publicar cualquier material con "conducta sexualmente explícita", por la presión de los "servicios bancarios y de pago".

Sin embargo, se encontró con la resistencia de los más de dos millones de "creadores de contenidos" que están inscritos en ella y que reciben remuneración por subir fotos y videos.

OnlyFans, fundado en 2016 y favorita de las estrellas porno que buscan hacer dinero extra, ganó popularidad durante la pandemia de coronavirus, con trabajadores del sexo conectándose online con clientes.

El sitio lanzó el pasado año OFTV un canal "apto para el trabajo", que ofrece videos enfocados en áreas como fitness, música o cocina con el propósito de competir con plataformas como Facebook, que también remuneran a los creadores de contenido.

