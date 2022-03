Modelo cubana Haniset Rodríguez se abre una cuenta en OnlyFans

Tras un largo recorrido en el mundo de la televisión, la modelo cubana Haniset Rodríguez decidió explorar nuevas vías con las que ganarse la vida y apostó por un negocio nuevo con el que generar ingresos: abrirse una cuenta de OnlyFans.

La joven, que formó parte del show TN3 en el que participaba hasta hace poco, decidió sumarse a esta plataforma en el que compartirá contenido más explícito. Una decisión que anunció en sus redes sociales este martes 16 de marzo.

Entrando en el link que indica, suscribirse en su canal tiene un costo de 50 dólares mensuales.

Ante los comentarios que ha suscitado su nueva aventura de Haniset en esta plataforma, la modelo compartió una nueva imagen para mandarle un recadito a todos aquellos los que critican su decisión. "Si van a hablar mal de mí, avísenme, sé cosas terribles de mí que les podría interesar".

Mientras tanto, la expareja del conductor cubano Carlos Otero también compartió algunas historias para aclarar su salida del programa TN3 del que formaba parte hasta hace unas semanas.

Captura Instagram

"Están especulando que 'abandoné' el canal 41 y eso es totalmente falso. Me dijeron que no fuera más y eso hice. Porque no permito maltratos. No le busquen lógica porque allí saldrán diciendo lo que les resulte conveniente así sea mentira. Lo sucedido fue mucho antes de mi decisión de abrir el OnlyFans. Saludos y bendiciones para todos", aseguró Haniset.

OnlyFans es una plataforma conocida por permitir contenido para adultos a cambio de dinero bajo suscripción. Cobró gran popularidad en los últimos años y varios son los rostros reconocidos los que se abrieron su propio canal ofreciendo exclusividad a sus seguidores.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.