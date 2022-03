Ana Hurtado ofende a Yunior García y él la invita a "tener una conversación adulta" sobre Cuba

La periodista española Ana Hurtado ofendió este domingo en Twitter al dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera, exiliado en España, al llamarle "Yunito el mercenarito", en respuesta a una crítica que él le hiciera antes por su defensa del régimen de Miguel Díaz-Canel, durante una visita turística a la isla.

"Parece que la verdad de Cuba no es la que veníais vendiendo vosotros. Y que os duele demasiado, ¿no? Directo para el doctor, no hay tanto drama", expresó Hurtado en un tweet, en el que compartió una captura de otro anterior de García.

El dramaturgo había cuestionado días antes en Twitter los discursos sobre Cuba de la española, que en redes se define como "antifascista" y "angelical bolchevique", y durante su estancia en la isla se reunió con el presidente Díaz-Canel y otros dirigentes.

"Si Ana Hurtado quiere ser la nueva Alejandro Cao de Benós, ese es 'su maletín', como decimos en Cuba. Pero hacer un 'tour revolucionario' y tomarte unos mojitos con el dictador, no te hacen 'cubanóloga'", había asegurado García.

Al comienzo de la semana pasada, Hurtado apareció en televisión nacional, en el programa oficialista Mesa Redonda, y desde esa tribuna criminalizó el ejercicio del disenso en Cuba y de la libertad de expresión, al catalogar de mercenarios y delincuentes a quienes se manifiestan en contra de una dictadura de 63 años que ella llama “revolución”.

La periodista consideró que “es muy fuerte que en la Televisión Española se le dé espacio a una persona como Yotuel Romero, diciendo que Cuba es una dictadura, que no se respetan los derechos humanos y todas esas barbaridades que él dice”.

“Este es el tipo de personas que hacen contrarrevolución en España: delincuentes y mercenarios, y gente de esta índole; pero nosotros somos más y venceremos... Ya estamos venciendo”, agregó.

Luego, Hurtado viajó al polo turístico de Varadero, un destino inaccesible para gran parte de los cubanos en la isla, y desde allí sostuvo que "Cuba no es Miami, es mucho mejor"; a lo cual en redes sociales varios usuarios indignados le respondieron que "Varadero no es Cuba".

"Te reto a vivir como cubano, a pasar sus carencias, a sufrir sus faltas de libertades. Desde la comodidad del privilegio vienes a vender una realidad que no conoces, que no vives. Eso, Ana, se llama cinismo", le advirtió un joven cubano estudiante en Chile.

Pero la saga de Hurtado no ha concluido y este fin de semana continuó promoviendo el típico discurso de la oficialidad cubana. Ante ello, García le respondió que esperaba de una documentalista como ella "algo más que interjecciones, onomatopeyas y diminutivos" al referirse a su persona. "Pero entiendo que ya te metieron en la cabeza todos esos cuentos de la CIA y los reptilianos. Sé que esos 'argumentos', aunque viejos (y falsos), acalambran algunos cerebros", afirmó el también actor.

"Tú, tranquila. El mundo está lleno de terraplanistas y conspiranoicos. Algunos te harán caso en tu campaña por convencer a todos de que Cuba es un 'paraíso democrático'. Disfruta de esos lujos a los que solo acceden los privilegiados. No te fijes en las barrigas infladas de los dirigentes, ni en sus mansiones con piscinas", dijo el joven.

"Come y bebe todo lo que puedas en las fiestas de la clase dirigente, aunque el resto del país no sepa si mañana tendrá algo en su mesa. Goza esos momentos que nos recuerdan el final de Rebelión en la granja. ¡Ya eres una de ellos! ¡Te adoran en la nomenclatura! Puede que hasta financien tu carrera política en España. Pero no podrás evitar que la madre de un adolescente condenado de la forma más injusta, te mire con desprecio", añadió.

Por último, García lamentó que a Hurtado no le importara "el dolor" de millones de cubanos, que no tuviera idea de lo que significa exiliarse e intentara "hacer carrera" con aquello que no entiende. "Si un día amaneces coherente y sientes ganas de tener una conversación adulta sobre Cuba, vivo en Lavapiés, búscame", señaló.

"Y si no confías en mí, porque te has creído las historias del NTV, sáltate el protocolo, vete a una cola de esas tiendas en MLC y siéntate a escuchar lo que dicen. Escucha de verdad, sin enseñar tu pasaporte. Te sorprenderá cómo piensa la Cuba profunda", concluyó el artista.