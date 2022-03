"Cuba no es Miami", dice comunista española y le responden: "Varadero no es Cuba"

Una española defensora del comunismo aseguró desde Varadero que Cuba no es Miami, sino que es mucho mejor.

Ana Hurtado, una periodista que se define en su cuenta de Twitter como "antifascista" y "angelical bolchevique", compartió una fotografía suya disfrutando del sol y el mar en el famoso balneario, una realidad muy distinta a la que viven día a día millones de cubanos.

"Hay que venir a Cuba para conocerla. Conocer sus playas, sus pueblos. Conocer sus gentes. Hacer turismo. Cuba tiene la segunda playa mejor y más bella del mundo, dicho por Tripadvisor", alegó.

Hurtado aseguró que en Cuba hay un turismo inclusivo, que las calles son seguras y que en cada hotel hay un médico, un enfermero y un epidemiólogo.

"Se está haciendo un turismo sostenible y de calidad. Hay que conocerla", recalcó.

El tuit ha recibido numerosos comentarios de cubanos que le han recordado la verdadera situación del pueblo cubano, agobiado por la escasez de productos de primera necesidad.

"Te reto a vivir como cubano, a pasar sus carencias, a sufrir sus faltas de libertades. Desde la comodidad del privilegio vienes a vender una realidad que no conoces, que no vives. Eso, Ana, se llama cinismo", le dijo un joven cubano estudiante en Chile.

"Ana, Varadero no es Cuba. Y yo siendo cubano, graduado universitario nunca he podido ir ahí. Deja de vender una realidad que no conoces", añadió.

En un país donde el salario mínimo en pesos cubanos equivale a unos 19 MLC (moneda en la que se compran los principales artículos) pocos pueden darse el lujo de pagar una habitación de hotel, que cuesta más de 100 MLC la noche.

Sobre ello comentó un médico, quien aseguró que los hoteles en Cuba son negocios multimillonarios de la dictadura.

"Ningún profesional cubano tiene el salario para acceder a ellos. ¿Por qué no haces las cuentas de cuanto cuesta tomando como referencia el salario mínimo? Y por supuesto, el precio del dólar en el mercado negro", señaló.

"Varadero tampoco es Cuba. Apenas una pequeña fracción de los cubanos se puede pagar un hotel de esos. Y apenas una fracción muy pequeña de cubanos ha ido a Varadero alguna vez", lamentó un doctor en Ciencias Agracias.

Varios usuarios de la red afirmaron que jamás han ido a Varadero, a pesar de vivir en Cuba.

"Qué bueno que tú siendo extranjera puedes conocer un hotel en mi país primero que yo que vivo aquí hace 25 años (mi edad), donde el dinero no alcanza para darse esos lujos", ironizó un periodista de Camagüey.

"¡Qué suerte, hija! Yo siendo cubana nunca he ido a Varadero, mis padres, profesores ambos nunca han ido a un hotel. Lo que para ti es un safari maravilloso para los cubanos es un infierno", comentó una mujer.

"Tengo 21 años y nunca he pisado un hotel, hace cuatro años no veo el mar debido a la situación económica y mi abuela se quedará ciega debido a que no hay materiales para operar. Cuba es el lugar más hermoso del mundo para los extranjeros, pero es un infierno para los cubanos", denunció una joven.

Algunos la instaron a vivir en Cuba como lo hacen sus ciudadanos, "un mes viviendo del salario y los mandados que te dan", dijo un internauta.

"Si vas a Cuba con muchos euros, dólares canadiense, yenes, yuanes, u otras monedas fuertes, puede que lo pases bien unos días. Pero si sales a la calle, a vivir como un simple mortal, sin moneda dura, estás en problemas", le espetó otro.

Danielito Triana, actor y activista acusó a la periodista española de defender a un régimen autoritario.

"Disfruta de las playas pero no vengas a hablar de justicia social ni a lavarle la cara a un sistema que encarcela a NIÑOS por disentir del gobierno. Date el chapuzón y vete", le instó.

El youtuber Frank El Mákina le sugirió que saliera de Varadero y visitara un barrio pobre de Camagüey donde la coordinadora de los CDR no le permitió entrar a filmar.

"Esto es un barrio marginal de Camagüey que parece que aún no le llega la civilización, sus pobladores se arrastran con una jabita buscando qué comer, pronto andarán en taparrabos", describió.

Una cubanoamericana madre de familia dijo que los turistas deben conocer que hay más de 1,000 presos políticos, incluidos menores de edad, con sentencias mayores que su edad por los hechos del 11J.

"Solo ejercían su derecho a protestar pacíficamente", subrayó.

Ana Hurtado estuvo la semana pasada en la Mesa Redonda, donde llamó mercenarios y delincuentes a los cubanos que se manifiestan en contra de la llamada "revolución".

"La imagen de la contrarrevolución en Miami está por los suelos, porque han descubierto que son unos mafiosos y unos delincuentes", afirmó la periodista, quien se reunió con el gobernante Díaz-Canel.

Según confesó, su "enamoramiento" con Cuba surgió en sus tiempos de estudiante universitaria en España, cuando escuchó un discurso del dictador Fidel Castro en la ONU.

"Fidel me cambió el pensamiento y me enamoré de la revolución cubana. Vengo de una familia socialista, pero el socialismo de Cuba es en el que yo creo", aseguró.