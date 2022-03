Cuba sigue sin medicamentos: "La solidaridad nos ha salvado"

La prensa oficialista cubana admitió el lunes la escasez de medicamentos en las farmacias del país y aseguró que la solidaridad ha salvado a los cubanos de morir por la falta de medicinas.

En un reporte de la televisión cubana la periodista Gisela García dijo que la falta de fármacos en las farmacias no ha dejado de ser un tema preocupante para las familias.

"La solidaridad nos ha salvado de los momentos más críticos", afirmó, al tiempo que criticó a los revendedores, a los cuales el gobierno ha señalado en varias ocasiones como "causantes" del problema.

La vocera oficialista, al respecto, volvió a culpar al embargo de Estados Unidos de la crisis en las farmacias y justificó al gobierno cubano, que no ha sido capaz de responder efectivamente al problema, afirmando que este dedicó los pocos recursos del país en los últimos dos años a la producción de vacunas anticovid.

Los cubanos entrevistados por la televisión nacional se quejaron de que las colas en las farmacias son interminables y casi nunca hay medicamentos. Otro problema, aseguraron, es la escasez de recetas en los consultorios médicos y que después de conseguir una, con mucho trabajo, esta se vence porque el producto no ha llegado a los puntos de venta.

En un reporte paralelo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó que "conseguir medicamentos y atención sanitaria en Cuba se ha convertido en un calvario para el cubano de a pie, hay grandes faltantes en farmacias y hospitales, y los precios de las medicinas en las calles son exorbitantes".

"En los hospitales no hay medicamentos, no hay inyecciones, no hay nada. La gente que viaja tienen que comprar los medicamentos para sus familiares"; o "Tú ves las grandes colas y cuando llegas al mostrador no hay nada de lo que te indicaron en la receta"; "Los médicos te dicen que debes curarte con remedios caseros. Es algo terrible, no hay medicamento para la hipertensión, para la sarna, para nada", fueron algunos comentarios de residentes en La Habana.

Sin embargo, explicó otro, "ves gente vendiendo aspirina, duralgina, antibiótico, de todo lo que no hay en la farmacia".

En junio del pasado año cientos de cubanos residentes en otros países se movilizaron para enviar medicamentos a la isla, donde había una situación crítica con miles de casos de Covid-19 y decenas de muertos diariamente.

La falta de medicinas fue uno de los detonantes de las masivas protestas antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio y que obligó al régimen a liberar de aranceles la importación ilimitada de medicinas.

Activistas opositores y personas afines al gobierno de La Habana han enviado varias toneladas de medicinas en el último año a diferentes hospitales del país. Sin embargo, la solidaridad no es suficiente para paliar la escasez generalizada.

Recientemente el artista cubano Yulier Rodríguez denunció la falta de jeringuillas en el policlínico de Luyanó, en La Habana, luego de que su esposa acudiera a realizarse unos análisis de laboratorio.

En una publicación de video en su perfil de Facebook, Rodríguez manifestó su indignación ante la escasez, ya crónica, de insumos médicos en las instituciones de salud pública del país y anunció que iría al Consejo de Estado para exigir una respuesta.

También hace algunas semanas, una madre cubana acudió a su perfil de Facebook para pedir ayuda ante la imposibilidad de conseguir sondas de aspiración de secreciones y cánulas de traqueotomía para tratar la insuficiencia respiratoria crónica de su hijo, quien además presenta desnutrición y no recibe ni siquiera dieta médica por bajo peso desde que cumplió los 15 años.

En enero de 2022, el padre de un niño autista denunció la falta de diazepam en las farmacias y pidió el apoyo de los internautas para encontrar el medicamento, necesario para la salud del menor, que también padece retraso mental moderado.

Un mes antes, otro cubano se quejó por la escasez de yeso en el hospital de Holguín, donde apenas pudieron atender la fractura en el codo derecho de su hijo pequeño. En su publicación contó que le habían colocado un cartón en el brazo para inmovilizárselo.