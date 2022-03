Justicia sudafricana paraliza donación millonaria al Gobierno de Cuba 

Tras la polémica desatada en varios medios de comunicación de Sudáfrica por la donación del gobierno de ese país de más de tres millones de dólares a Cuba, la justicia de la nación africana decidió este miércoles paralizar la operación.

La decisión fue adoptada por la jueza de la Corte Superior de Gauteng, Brenda Neukircher, atendiendo a la denuncia del grupo de presión afrikáner Afriforum que solicitó una orden para, de manera urgente, paralizar la decisión del gobierno del presidente Cyril Ramaphosa de donar 50 millones de rands al régimen de La Habana.

“¡AfriForum logra paralizar la donación de R50 millones del Gobierno de Sudáfrica a Cuba! ¡Los contribuyentes no deberían pagar por las relaciones corruptas del Congreso Nacional Africano (CNA)”, indicó en Twitter la activista de Afriforum, Monique Taute.

La medida adoptada por la jueza Neukircher no cancela los planes del gobierno sudafricano, pero los deja "en suspenso" hasta que los tribunales hayan decidido sobre la denuncia. Para los querellantes, la iniciativa gubernamental constituye una negligencia para con las necesidades del propio país africano que, según EFE, aún no ha logrado remontar la crisis de la pandemia y sufre profundos problemas de desigualdad, desempleo y pobreza.

"Estamos muy contentos de haber logrado detener esta donación ilegal y escandalosa", señaló en un comunicado Reiner Duvenage, coordinador de estrategias de Afriforum. Para su organización, al igual que para otra docena de organizaciones civiles, la noticia de la donación a Cuba presenta indicios de una operación corrupta y mostraron su preocupación por el uso de ese dinero una vez que llegue a manos del gobierno cubano.

Mientras la justicia deja en suspenso la donación, el lobby afrikáner se mostró "optimista" sobre el futuro de su denuncia y prometió "seguir luchando contra los gastos excesivos y derrochadores que malgastan el dinero de los contribuyentes”.

La fuerte polémica desatada en el país africano en torno a esta donación llegó también al parlamento, donde varios diputados sudafricanos advirtieron que el donativo debió destinarse a los propios sudafricanos con niveles de pobreza.

En los últimos 10 años, “se han gastado 1,400 millones de rands sólo en acuerdos con el gobierno cubano para emplear a trabajadores y proveedores de servicios cubanos en Sudáfrica, dinero que podría haberse gastado en crear oportunidades de empleo y en aliviar los problemas de seguridad alimentaria en su país", criticó el parlamentario conservador Willem Faber, quien acusó a las autoridades del país por "desvivirse por encontrar nuevos medios para derrochar dinero en Cuba”.

Organizada por el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación sudafricano la donación procedía de su Fondo de Cooperación Internacional y Renacimiento Africano. Según la respuesta parlamentaria de la ministra Naledi Pandor, “Sudáfrica respondió a la llamada de asistencia humanitaria en el contexto de reprocidad y amistad histórica y solidaridad con Cuba, que se asentó a través de los sacrificios de Cuba durante nuestra lucha por la libertad”.

La decisión de la justicia sudafricana se suma a otros asuntos en las relaciones con Cuba, bajo escrutinio de la opinión pública y los políticos de la oposición.

En agosto de 2021, la recién nombrada ministra de Defensa Thandi Modise, anunció que tomaría medidas contra los funcionarios y generales del ejército involucrados en la compra de Heberon Alfa R que su país realizara a la isla por una suma de 17,7 millones de dólares para supuestamente enfrentar los estragos del coronavirus.

La polémica surgió a raíz de conocerse que, a inicios de la pandemia, autoridades de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) autorizaron la compra del Heberon (Interferón) alfa-2b desde Cuba, por un valor de 260 millones de rand (17,7 millones de dólares), a pesar de que la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA) prohibiera su empleo en el tratamiento del COVID-19.

"Si la eficacia del fármaco es buena o no, no viene al caso. El punto aquí es quién autorizó esto fuera del Departamento de Salud. Se debe seguir el proceso de adquisición. No puedo despertarme mañana y decir que quiero un helicóptero y ya está”, indicó Modise, quien ordenó la devolución de los fármacos.

Asimismo, en mayo de 2021, el sindicato sudafricano Solidaridad impuso una demanda contra el CNA (partido político en el poder) al considerar como un escándalo que la ministra de Asentamientos Humanos, Agua y Saneamiento diera la bienvenida a 24 ingenieros cubanos para abordar la crisis del agua en Sudáfrica.