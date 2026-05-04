Al menos tres muertos en crucero en el Atlántico tras posible brote de hantavirus

Vídeos relacionados:

Tres personas fallecieron y una permanece en cuidados intensivos tras un brote de hantavirus a bordo del crucero polar MV Hondius, que navegaba por el océano Atlántico desde Ushuaia, Argentina, con destino a Cabo Verde, según confirmó la Organización Mundial de la Salud a la BBC y a la agencia AFP.

La OMS reportó un caso confirmado de hantavirus y otros cinco sospechosos entre los pasajeros del buque. «De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica», indicó el organismo internacional.

El brote fue detectado inicialmente por las autoridades sanitarias sudafricanas, que identificaron una «enfermedad respiratoria aguda grave» entre los pasajeros de la embarcación.

La primera víctima fue un hombre neerlandés de 70 años que comenzó a presentar síntomas durante el viaje y falleció a bordo. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años y también de nacionalidad neerlandesa, enfermó igualmente a bordo y fue evacuada en estado crítico a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo.

Una tercera víctima permanecía aún a bordo del MV Hondius, según una fuente cercana al caso que habló con AFP bajo condición de anonimato. Además, un ciudadano británico de 69 años fue trasladado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva.

El crucero, operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, zarpó de Ushuaia el 20 de marzo con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo, entre ellos 57 miembros de la tripulación, 13 guías y un médico. Su llegada a Cabo Verde estaba prevista para este lunes.

Según plataformas de seguimiento marítimo, el MV Hondius se encontraba ayer frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. Las autoridades evaluaban la posibilidad de aislar a otros dos pasajeros con síntomas en un hospital de ese archipiélago, mientras se debatía si el barco continuaría su itinerario hacia las Islas Canarias.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados o por inhalación de aerosoles contaminados con sus heces, orina o saliva. Aunque en circunstancias normales no se propaga entre personas, existen casos excepcionales documentados de transmisión interhumana, lo que convierte un espacio cerrado como un crucero en un entorno de especial vigilancia.

No existe tratamiento antiviral específico para la enfermedad y la tasa de mortalidad en casos con síntomas respiratorios alcanza el 38%, según datos de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El antecedente más grave de transmisión entre personas ocurrió en Epuyén, Chubut, Argentina, entre diciembre de 2018 y abril de 2019: 34 casos confirmados y 11 muertes, en el mayor brote de transmisión interhumana de hantavirus registrado en el mundo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido confirmó a la BBC que está en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales. «Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius», señaló el organismo.

La OMS afirmó que estaba «ayudando a coordinar entre los Estados miembros y los operadores del barco la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, así como una evaluación completa de los riesgos para la salud pública». Oceanwide Expeditions no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente.