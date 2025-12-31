Vídeos relacionados:

El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que la desdolarización “se está convirtiendo en una tendencia global”, impulsada por la desconfianza hacia los mecanismos financieros creados por Occidente.

Señala en un post en X que la pérdida de confianza en las estructuras financieras occidentales está llevando a varios países a “reducir su dependencia del dólar estadounidense”, un proceso promovido por el bloque de los BRICS y respaldado por China, India, Brasil y Sudáfrica.

El anuncio del gobierno ruso incluyó un meme sobre "el dólar" en el que su novio se voltea para mirar el trasero a "otras opciones" mientras pasean por una calle.

El gobierno ruso cree que las transacciones en monedas nacionales son un punto clave para alcanzar la independencia financiera; y a día de hoy realiza más de un 85% de los pagos por exportaciones en rublos y en otras monedas de países amistosos.

Además, tanto Moscú como Nueva Delhi, los cuales firmaron un acuerdo en tal sentido hace cuatro semanas, amplían sus reservas de oro y crean alternativas al tradicional sistema de transferencias SWIFT, como una forma de hacer frente a la hegemonía del dólar.

Sin embargo, mientras Moscú celebra el fin de la hegemonía de la moneda estadounidense, su aliado político en el Caribe, Cuba, avanza en sentido contrario y depende cada vez más de la divisa estadounidense para sostener su economía en ruinas.

Apenas unos días antes, el Banco Central de Cuba (BCC) anunció una devaluación oficial del 242% del peso cubano, fijando el dólar en 410 CUP y el euro en 481.42 CUP.

Con esta medida, el régimen reconoció oficialmente lo que el mercado informal ya había establecido desde hace meses: que el peso cubano se desplomó y perdió casi todo su valor real.

En Cuba el gobierno ha tenido que dolarizar parcialmente su economía para sobrevivir: las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) operan exclusivamente en divisas extranjeras, mientras los salarios y pensiones se mantienen en pesos cada vez más devaluados.

El peso cubano carece de respaldo, las reservas internacionales están prácticamente agotadas y las transacciones en moneda nacional han quedado reducidas a un sistema simbólico sin poder adquisitivo.

Los cubanos solo pueden acceder a bienes básicos a través de tiendas en dólares o mediante remesas del exterior, en un proceso que consolida la desigualdad y la exclusión económica.

La llamada “tendencia global” de la que habla Rusia parece no aplicar en la Isla: allí, el dólar sigue mandando.