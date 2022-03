Sebastián Yatra cantará "Dos Oruguitas", de la película "Encanto", en los Premios Oscar 2022

Hace apenas un mes atrás, Sebastián Yatra celebraba su nominación a los Premios Oscar con la canción "Dos oruguitas", de la película "Encanto". Un tema que le está dando grandes alegrías al cantante colombiano que se presentará en la entrega de los galardones más importantes del cine para cantar el tema ante los allí presentes y los miles de espectadores que sigan la gala desde sus casas.

Emocionado, nervioso y agradecido por esta oportunidad, el artista comunicó la gran noticia en sus redes sociales, donde colgó un vídeo contando que será uno de los cantantes que se subirá al escenario este domingo 27 de marzo para amenizar la velada con la canción "Dos oruguitas", una pieza musical que ha conmovido a Hollywood y todos los espectadores de la película de Disney.

Además de Sebastián Yatra, otros cantantes que le pondrán el toque musical a esta noche de premios serán Beyoncé con "Be Alive", Billie Eilish y Finneas con "No time to die" y Reba McEntire, quien interpretará "Somehow you do".

El tema compuesto por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda e interpretado por Sebastián Yatra forma parte de la banda sonora de la película "Encanto" y aspira a llevarse el galardón a Mejor Canción Original en los premios Oscar en su 94ª edición de la entrega de las estatuillas doradas.

Esta gran noticia la comunica el intérprete en un momento estelar de su carrera en el que no sólo le están lloviendo los reconocimientos, también las colaboraciones con algunos de los artistas más reconocidos del panorama internacional. Apenas unas horas después de dar esta gran noticia presentó una nueva versión de su hit "Tacones Rojos" con John Legend.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.