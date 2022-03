Crítico de arte Frank Padrón: "El exilio es una herida, un pedazo que falta"

"El exilio es una herida, un pedazo que falta, un hueco que no se llena", afirmó este miércoles en su perfil personal de Facebook el crítico de arte Frank Padrón, en un contexto en el que Cuba atraviesa una de sus mayores crisis migratorias desde los años noventa.

Padrón compartió una imagen de una escultura del artista francés Bruno Catalano, que simboliza la realidad de los emigrantes en distintas partes del mundo. Se trata de la figura incompleta de un hombre (Le Grand Van Gogh, en Marsella), que refleja la pérdida de identidad cultural y memoria que el proceso migratorio impone.

"Es un alegato vivo y desgarrador del vacío que acompaña a quienes por diversas razones tienen que abandonar su lugar de origen para vivir en otras tierras, por muy prósperas que sean, por muy bien que les vaya en ellas", argumentó el crítico cubano.

"Compadezco a los que deben pasar por esa amarga experiencia, muchos incluso sin desearlo, obligados por las circunstancias. La emigración es un mal cubano, latinoamericano, internacional, un dolor que permanece", agregó.

En los últimos meses, las cifras de cubanos que han ingresado de manera irregular a Estados Unidos, por la frontera con México, han aumentado considerablemente, en comparación con años anteriores. El pasado mes de febrero marcó un récord que no se veía desde hacía más de dos décadas a lo largo de un mes: 16,550 personas procedentes de Cuba llegaron por vía terrestre a suelo americano.

Según el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense, desde que comenzó el año fiscal en curso, del primero de octubre de 2021 hasta mediados de marzo, 46,752 inmigrantes cubanos habían ingresado a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera sur.

También por mar los cubanos huyen de la severa crisis económica y política que se vive en Cuba, donde cada vez cuesta más acceder a alimentos, el salario disminuye su poder adquisitivo y la represión a quienes disienten es más severa.

En este año fiscal, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 961 migrantes cubanos que intentaron llegar a las costas de Florida. En tan solo cinco meses, se ha superado la cifra de todo el año fiscal anterior.

Como consecuencia, los guardafronteras estadounidenses han aumentado la vigilancia y el patrullaje en la zona del Mar Caribe y el Estrecho de La Florida. “Las autoridades detendrán los viajes ilegales y devolverán a las personas a su país de origen”, han advertido sus oficiales.

"No podría ser emigrante, no tengo madera, no ahora que soy un hombre maduro, ni cuando joven y pude serlo tantas veces, en tantos lugares. Siempre recuerdo a Eliseo Diego: 'no es por azar que nacemos en un sitio, sino para dar testimonio'. Bienaventurados los que también han podido darlo en otras tierras de acogida... aun con el hoyo de Catalano en sus almas", expresó Padrón.