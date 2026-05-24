Gobierno cubano teme que presión económica derive en conflicto militar con EE.UU.

Vídeos relacionados:

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, advirtió este domingo que la estrategia de «máxima presión económica» aplicada por Washington podría desembocar en una agresión militar contra la isla, según las propias declaraciones del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Debe escucharse bien lo que dice y repite el Sec Estado de EEUU. Según expresa, continuarán aplicando la máxima presión económica contra Cuba. Si se provoca así una crisis humanitaria, asumirán es una amenaza a 90 millas de EEUU y el Presidente optaría por una agresión militar», escribió Fernández de Cossío en su publicación.

El funcionario cubano sintetiza así el temor del régimen ante una escalada que Washington ha ido construyendo en las últimas semanas con declaraciones y medidas concretas.

Rubio ha reiterado en varias ocasiones que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. por su proximidad geográfica y sus vínculos con Rusia y China, y que la isla se encamina a un «colapso sistémico».

El pasado miércoles afirmó que «el presidente siempre tiene la opción de hacer lo que sea necesario» para proteger el interés nacional, y que la amenaza cubana es algo en lo que Washington se va a enfocar «100%».

El pasado jueves, Trump insinuó una posible intervención militar, aunque la posición oficial de Washington sostiene que la preferencia es una solución diplomática negociada y que no hay acción militar inminente.

La presión económica ha sido intensa. El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió sanciones contra los sectores de energía, defensa, minería y finanzas cubanos, e introdujo sanciones secundarias contra terceros extranjeros que mantengan negocios con entidades cubanas sancionadas.

El plazo para que esas empresas cortaran vínculos vence el 5 de junio.

El 7 de mayo, Rubio anunció sanciones directas contra GAESA, el conglomerado militar que controla aproximadamente el 70% de la economía cubana, su directiva Ania Guillermina Lastres Morera, y la minera Moa Nickel S.A. Desde enero, EE.UU. habría acumulado más de 240 sanciones contra Cuba.

Las consecuencias ya son visibles en el comercio exterior: navieras como Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron reservas de carga hacia y desde la isla, y la empresa Sherritt International vio caer sus acciones hasta un 30%.

El régimen cubano ha respondido con una ofensiva diplomática. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Rubio el pasado miércoles de mentir para «instigar una agresión militar contra Cuba» que provocaría víctimas cubanas y estadounidenses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo el 8 de mayo que EE.UU. busca provocar un estallido interno en Cuba y construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, «incluida una agresión militar».

El propio Fernández de Cossío ya había acusado a Rubio el pasado miércoles de mentir sobre Cuba para justificar una «agresión cruel y despiadada» contra el pueblo cubano.

El Secretario de Defensa Pete Hegseth declaró ante el Congreso el 12 de mayo que Cuba es una «amenaza para la seguridad nacional» de EE.UU., mientras que filtraciones recogidas por medios estadounidenses apuntaban a que el Pentágono intensificó la planificación discreta de posibles operaciones militares contra la isla.

Cuba atraviesa una crisis energética y económica severa, con apagones de hasta 22 horas diarias, escasez de alimentos y combustible, y una emigración masiva que el propio Rubio ha citado como evidencia del fracaso del modelo del régimen.