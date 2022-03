Denuncian envenenamiento de una decena de perros en fábrica de Santiago de Cuba

Un protector y activista cubano por los derechos de los animales denunció este sábado la muerte por envenenamiento de una decena de perros ocurrido en una fábrica de cemento en la provincia de Santiago de Cuba.

“DENUNCIA por el asesinato de más de una decena de perros en Santiago de Cuba. El hecho ocurrió en la Nueva Fábrica de Cemento, ubicada en el Poblado Los Coquitos, del Reparto Abel Santamaría”, informó el usuario Filosiraptor, que compartió vía Twitter la triste imagen de los canes muertos.

El activismo a favor del bienestar y los derechos de los animales en Cuba ha conseguido visibilizar situaciones que anteriormente pasaban desapercibidas por la opinión pública. Además, ha sumado las voces de artistas y otras figuras públicas de la isla a la defensa de los animales, además de contribuir a la lucha por una ley de bienestar animal, la cual finalmente se publicó este año.

El pasado domingo, el defensor de los animales Dennis Valdés Pilar denunció en su muro de Facebook un nuevo caso de maltrato animal ocurrido en Sancti Spíritus, donde reside. Compartiendo una foto de un caballo desplomado en la calle, el activista criticó a los dueños del animal que lo usaban para tirar de un vehículo de transporte de personas sin reparare en su extenuación.

"Este animal de aquí se desplomó, no tengo que hacer la historia, sabemos o imaginamos qué pudo haber pasado. En mi caso lo vi, no se pudo parar en un buen rato. El dueño no dejaba de golpearlo y arrastrarlo por la cola. Incluso, después de levantarse volvieron a colocarle la volanta", detalló el joven.

El empleo de coches de tracción animal para el transporte de personas es una opción muy utilizada en Cuba, ante la crisis del transporte público. Sin embargo, muchos dueños cometen verdaderos abusos contra sus animales, obligándoles a arrastrar cargas excesivamente grandes bajo el inclemente sol cubano, sin darles el descanso ni la alimentación que necesitan.

A finales de febrero, animalistas cubanos alertaron de una supuesta recogida de perros callejeros en Matanzas con motivo de la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a esa ciudad. Reportes en redes sociales informaron de una supuesta recogida de animales por parte de Zoonosis en las zonas de la terminal, el Parque la Libertad y el centro histórico de la ciudad.

"Por favor, use su celular, haga una foto, colecte algún tipo de evidencia si efectivamente ve al carro de Zoonosis o cualquier otro haciéndose pasar por un vehículo del gobierno realizando algo tan cruel y despiadado. Recuerden que el silencio nunca será una opción", pidió en ese entonces el activista Manuel Osvaldo Torres Pérez, recomendando cautela y confirmación sobre estas denuncias, para no ser blanco de las críticas de las autoridades del régimen, que en varias ocasiones se han mostrado suspicaces y temerosas del activismo de los animalistas en Cuba.

Con frecuencia, estos suelen ser víctimas de la represión y las burlas del régimen cubano. A comienzos de febrero, animalistas cubanos denunciaron el decomiso, por parte de la policía, del alimento que habían logrado conseguir para los animales rescatados de la calle en Morón, en Ciego de Ávila, así como la imposición de una multa de 500 pesos (CUP) y la amenaza de ser enjuiciados por el delito de acaparamiento.

Además del inmenso apoyo encontrado en las redes sociales, la Organización No Gubernamental Bienestar Animal en Cuba (BAC) se pronunció contra el lamentable suceso y la actuación de la policía a través de un tuit en el que también reconoció la importancia del trabajo que hacen los animalistas.

En noviembre de 2021, un grupo de animalistas cubanos que había conseguido habilitar un local abandonado de Güines como refugio para perros abandonados fue notificado por las autoridades de que debían desalojarlo.

"Hoy nos llega la noticia de que debemos abandonar el local mañana a las 8:00 am pues pertenece al INDER. Nuestro municipio ha tenido el privilegio de ser pionero en todo el territorio pues cuenta con un Refugio para Animales... hogar de muchos perritos (hoy rescatados y dados en adopciones responsables) que vagaban en las calles o en el peor de los casos eran abandonados por sus dueños; llegan sucios, enfermos y con miedos. Sus vidas han cambiado y las nuestras también, nada comparado con ese amor desinteresado y agradecido", escribió una activista de Güines.

A mediados de abril del pasado año, el gobierno cubano hizo público el Decreto Ley No. 31 sobre el Bienestar Animal, respondiendo así a presiones mantenidas de la sociedad civil para implementar herramientas legales en defensa de los animales.

Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 25, el Decreto “tiene como objeto regular los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales, para garantizar su bienestar, con enfoque a Una Salud”.

“El enfoque a Una Salud significa que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten”, se lee en el texto de un Decreto que había sido aprobado en febrero, pero que salió mucho después a la luz ante la presión ejercida por los animalistas y diversos activistas de la sociedad civil cubana.