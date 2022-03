Seguridad del Estado detiene a Berta Soler y otras Damas de Blanco en Cuba

Varias miembros del grupo opositor Damas de Blanco fueron impedidas de asistir a misa este domingo por fuerzas represivas del Estado cubano.

La activista de esa organización femenina Lourdes Esquivel denunció en Facebook que al salir de su casa en Lawton para caminar hasta la Iglesia fue detenida la líder Berta Soler y su esposo, el expreso político Ángel Moya.

"Hoy 27 de marzo son detenidos a las 10:45 am saliendo de La Sede de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, Líder de las Damas, y el expreso político Ángel Moya. Con destino desconocido", afirmó.

También denunció que ella misma intentó llegar a la misa, donde varios opositores pedirían por la liberación de los presos políticos del país, pero fue impedida de hacerlo por agentes represores del régimen.

"Hoy Domingo, 27 de marzo salí 7:20 am para ir a misa y fui Detenida por un oficial de la Seguridad del Estado junto con mujeres vestidas de civil, me mantuvieron por una hora, 8:25 am, parada sin dejarme continuar y fui virada para mi casa bajo un operativo", expresó.

Esquivel ya había denunciado que llevaba varios días sitiada en su casa en una escalada de la represión que ha sido denunciada por decenas de activistas cubanos en los últimos días.

Asimismo, Moya había publicado antes de la detención una imagen del momento en que un chofer trabajaba en la desconexión de un remolque que es utilizado como instrumento represivo de la Seguridad del Estado contra Las Damas de Blanco.

Otras miembros del grupo afirman que sí pudieron asistir a la misa, programada para pedir y orar por la libertad de los presos políticos, en especial por la de Aymara Nieto Muñoz.

Entre ellas Maria Acón Sardiñas y Marieta Martínez, quien afirmó que pudo llegar a la Iglesia de la Caridad y pidió la libertad de los manifestantes del 11 de julio condenados a largas penas de cárcel.

Desde el pasado mes de enero, cuando las Damas de Blanco anunciaron que volverían a las calles para exigir la liberación de los manifestantes del 11 de julio encarcelados, han sido reprimidas cada domingo cuando intentan llegar a misa.

Este domingo el Gobierno de Estados Unidos reconoció el trabajo de las Damas de Blanco en Cuba y denunció la represión histórica contra estas mujeres por oponerse al régimen cubano.

"Casi todos los domingos de este año, el régimen cubano las ha detenido por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos", escribió en su perfil de Twitter la embajada de Estados Unidos en Cuba en el contexto del Mes de la Historia de la Mujer.