Gobierno de EE.UU. reconoce trabajo de Damas de Blanco en Cuba

El gobierno de Estados Unidos reconoció este domingo el trabajo de la organización opositora cubana Damas de Blanco en el marco del Mes de la Historia de la Mujer.

"Casi todos los domingos de este año, el régimen cubano las ha detenido por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos", escribió en su perfil de Twitter la embajada de Estados Unidos en Cuba.

La sede diplomática resaltó que el régimen no permite la crítica, "ni siquiera expresada a Dios", por eso arremete contra las activistas vez que intentan protestar de manera pacífica a favor de los derechos humanos en Cuba y la libertad de los presos políticos.

El mensaje de la embajada de Washington en La Habana ocurrió el mismo día que Lourdes Esquivel Vieyto, miembro de la organización reportó que un oficial de la Seguridad del Estado y dos mujeres vestidas de civil le impidieron asistir a misa

"Me mantuvieron por una hora parada, sin dejarme continuar, y fui virada para mi casa bajo un operativo", escribió en su perfil de Facebook.

Hace menos de dos semanas Berta Soler y su esposo, Ángel Moya, fueron apresados por más de 12 horas y multados tras salir de la sede de la organización, en Lawton, La Habana.

"“Del lugar me trasladaron para la U/P de Guanabacoa donde me imponen una multa de 150 CUP por violar supuestamente el dispositivo de seguridad y me confinan en una celda. Me liberan a las 12 y 25 am (después de la media noche) en la vía pública y cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco”, contó Moya.