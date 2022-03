Madre de jóvenes del 11J condenados a 6 y 8 años de prisión: "No descansaré hasta tener su libertad"

Marta Perdomo, la madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, afirmó que no descansará hasta verlos en libertad. Los jóvenes, de San José de las Lajas, recibieron desmesuradas condenas por manifestarse el 11 de julio de 2021.

La mujer afirma que la familia está viviendo una pesadilla y que todo el proceder del gobierno cubano ha sido "muy malvado".

"Cuántas violaciones a sus derechos, que solo salieron a expresar junto al pueblo su inconformidad, todos saben que no hicieron nada, hasta los jueces y fiscales", expresó Perdomo en su muro de Facebook, plataforma que usa frecuentemente para denunciar las arbitrariedades contra sus hijos.

"No entendemos qué tipo de ley hay en Cuba que a las personas honestas las meten en la cárcel y a los delincuentes los tienen afuera, pero le juro que no descansaré hasta tener su libertad. Un día se hará justicia, no va a quedar impune, aquí nadie se va debiendo nada", agregó.

La madre insiste en que sus hijos son inocentes: "no tiraron bombas ni asaltaron ningún cuartel, más bien protegieron a los gobernantes para que no les pasara nada. Es una injusticia muy terrible", escribió.

Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente por su participación en las históricas protestas del 11J en Cuba.

Recientemente el gobierno de Estados Unidos condenó la decisión de los tribunales cubanos en el caso de los hermanos Martín Perdono, y dijo que más de 700 manifestantes del 11J están detenidos en Cuba por sumarse a las protestas pacíficas en demanda de una vida mejor.

El régimen sigue dictando sentencias injustas basadas en acusaciones falsas", afirmó la sede diplomática.

Los jóvenes fueron detenidos en San José de las Lajas, Mayabeque, seis días después de las protestas del 11 de julio; pero desde que ocurrió la manifestación comenzaron a ser acosados en redes sociales por agentes del régimen.

Desde su detención el 17 de julio, sus padres han denunciado que el Gobierno les ha construido cargos para mantenerlos en prisión y han sido igualmente amenazados por sus publicaciones en redes sociales.

En un primer momento fueron acusados de conspiración, y luego se les agregaron cargos por instigación a delinquir, desorden público, desacato y propagación de epidemia, dijo Perdomo.

La familia ha presentado pruebas donde se confirma su inocencia, pero hasta el momento no han sido escuchados.

Los manifestantes de Mayabeque que fueron juzgados junto a estos hermanos recibieron condenas de hasta 20 años de cárcel: Maikel Puig Bergolla (20 años), Noslen Roque Cordero (18), Mariurka Díaz Calvo (15), Yaniel Santana Díaz (12), Luis Miguel Valls Pérez (10), Yeriel Perez Cruz (10) y Dunieski Ruiz Cañizares (5 años).