Cubalex anuncia evento sobre excarcelaciones selectivas y hostigamiento a presos políticos en Cuba

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Cubalex y Amnistía Internacional anuncian una transmisión en vivo para el próximo lunes 11 de mayo titulada «La libertad postergada: Excarcelaciones selectivas y hostigamiento contra las personas presas por motivos políticos», en la que analizarán la crítica situación de los derechos humanos en Cuba.

El evento se transmitirá a las 9AM hora de México, 11AM en La Habana, Miami y Washington, y 5PM en Madrid, a través de las plataformas de Facebook y YouTube de Mario J. Pentón y Cubalex, quien también moderará el encuentro.

Participan Laritza Diversent, directora de Cubalex; Johanna Cilano Pelaez, investigadora regional del Caribe de Amnistía Internacional; Anamely Ramos, miembro del Observatorio de Derechos Culturales; y Yanelys Nuñez, coordinadora del Museo de la Disidencia.

Ambas organizaciones advierten que los procesos de excarcelaciones condicionadas impulsados por el Estado cubano no han puesto fin a la represión. Según su comunicado, «se ha documentado un aumento alarmante en el hostigamiento contra las personas detenidas y sus familiares».

Entre los temas centrales del evento figura la opacidad del sistema: cómo las excarcelaciones condicionadas se utilizan como herramienta de control político y no como un acto de justicia, algo que activistas cubanas han denunciado en reiteradas ocasiones.

También se abordará el incremento del hostigamiento mediante amenazas, traslados, incomunicación y negación de beneficios, así como el castigo a las familias que exigen atención médica para sus seres queridos.

Cubalex y Amnistía Internacional alertan sobre el deterioro grave en la salud de figuras emblemáticas como Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez («Maykel Osorbo») y Luis Manuel Otero Alcántara, todos reconocidos por Amnistía Internacional como presos de conciencia.

Sayli Navarro, activista de las Damas de Blanco arrestada el 11 de julio de 2021 y condenada a siete años por «sedición», fue trasladada en abril de 2026 a un hospital penitenciario por complicaciones renales, sin que se le autorizara cirugía. Su padre, Félix Navarro, condenado a seis años, padece hipertensión arterial y problemas cardíacos con episodios de taquicardia reportados en 2025 y 2026.

El Tribunal Supremo Popular de La Habana rechazó además un recurso de Habeas Corpus presentado por Cubalex en favor de Otero Alcántara, ratificando su condena hasta el 9 de julio de 2026. Maykel Osorbo, por su parte, fue trasladado a la prisión Kilo 8 en Pinar del Río a finales de enero de 2026 y permanece encarcelado desde 2021.

El evento se produce tras el anuncio opaco de un indulto masivo a 2,010 personas en abril de 2026, sin listas oficiales ni garantías de libertad plena. Amnistía Internacional calificó las medidas de «opacas, discrecionales y sin garantías de libertad plena», y advirtió que ninguna de las presas de conciencia nombradas había sido liberada hasta esa fecha.

Este patrón no es nuevo. En enero de 2025, tras negociaciones con Estados Unidos y mediación del Vaticano, el régimen anunció la liberación de 553 personas, pero Cubalex verificó que solo 205 tenían sanciones de carácter político, al menos siete fueron devueltas a prisión y una fue forzada al exilio. La organización ha documentado que aproximadamente el 70% de las excarcelaciones políticas entre 2010 y 2025 se negociaron privadamente con mediadores, a cambio de silencio o exilio.

Según cifras reales detrás de los presos políticos en Cuba, la organización Prisoners Defenders contabilizó 1,042 presos políticos confirmados al 31 de marzo de 2026, incluyendo 29 mujeres y 44 menores de edad. Otras organizaciones independientes fijan la cifra en más de 750 personas encarceladas por motivos políticos.

Cubalex y Amnistía Internacional reiteran su llamado al gobierno de Miguel Díaz-Canel «a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos fundamentales», en un contexto en que el régimen cubano reconoce de forma explícita la existencia de presos políticos pero se niega a liberarlos sin condiciones.