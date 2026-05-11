«Que nunca más nuestras madres mueran en soledad y tristeza», exige profesor y jurista cubano

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El jurista y exprofesor universitario René Fidel González García publicó este domingo Día de las Madres, un emotivo y contundente mensaje en Facebook desde Santiago de Cuba en el que exigió la recuperación de derechos y libertades para que las madres cubanas dejen de morir en la miseria y la soledad.

Escrito en forma de letanía poética, el texto alterna nombres de mujeres anónimas —Zoila, Bertha, Esther, María, Neris— con exigencias políticas directas, y cierra con una imagen que condensa toda la denuncia: la de una madre cubana cuya lágrima y cuyo silencio, dice González García, «se llama Cuba».

Captura de FB/René Fidel González García

«Tenemos que recuperar nuestros derechos y libertades, nuestra plenitud política para que nunca más nuestras madres mueran en soledad y tristeza clamando por sus hijos presos, ausentes, perseguidos», escribió el jurista.

El mensaje apunta directamente a los responsables: «Tenemos que acabar con los bribones que han hecho del desdén a su felicidad sencilla, del agravio a su decoro y de la inmersión de sus vidas en la mezquindad y el desprecio, la consecuencia de cada decisión que dicen es pública o ni se atreven a confesar».

También denunció la situación material: «Tenemos que volver a merecernos el respeto para que nuestras madres no mueran con hambre, sin medicinas, con las uñas llenas del hollín del carbón y el alma herida de mentiras».

El retrato que traza González García es el de una realidad documentada. El 89% de la población cubana vive en pobreza extrema según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y el 79% de los mayores de 70 años no puede hacer tres comidas al día. El salario promedio mensual equivale a unos 13 dólares al tipo de cambio informal.

Un informe reciente del Food Monitor Program y Cuido60 reveló que uno de cada tres cubanos se acuesta con hambre al menos una vez al mes, y que el 80,2% de los adultos mayores enfrenta dificultades para acceder a medicamentos.

La denuncia sobre madres que mueren sin despedirse de sus hijos presos tiene nombres concretos. Zoila Esther Chávez Pérez, de 84 años, madre del preso político José Gabriel Barrenechea, falleció en mayo de 2025 sin que su hijo pudiera estar a su lado. En agosto de 2025, el régimen impidió que Panter Rodríguez Baró asistiera al funeral de su madre, Esther Baró Carrillo, fallecida a los 70 años.

Ese sufrimiento se extiende a miles de familias. Cuba registra 1.250 presos políticos según Prisoners Defenders al cierre de marzo de 2026, récord histórico. Otras organizaciones independientes ubican esta cifra en el rango de más de 750 encarcelados. Un estudio reveló que el 40% de los familiares de presos del 11J padece depresión.

González García, Doctor en Ciencias Jurídicas y exprofesor titular de la Universidad de Oriente, fue despedido en noviembre de 2016 por publicar artículos críticos en medios independientes. En abril pasado comparó la crisis con la dictadura de Batista, y el 1 de mayo denunció el desfile oficial afirmando: «No se trata del pueblo que desfila, sino del pueblo que no puede manifestarse».

El post del Día de las Madres cierra con una imagen que resume todo: «Hoy, mañana o luego, cuando le veas hundida en la miseria a que le condenan, frágil, caminando por nuestras calles, sentadas en las aceras de los bancos y los cajeros, en los cuerpos de guardia y las farmacias, a la sombra de un árbol viejo, con un azadón aún entre sus manos... no pienses que cada lágrima suya, que su silencio, es anónimo. Se llama Cuba».