Mujer fallece atropellada en semáforo de Vía Blanca y Alamar en La Habana

Una mujer falleció en la mañana de este lunes al resultar atropellada en La Habana por un auto que presuntamente se saltó la luz roja de un semáforo en Alamar.

“No sé los detalles. Ahora mismo en el semáforo de Vía Blanca y Alamar. Un carro de las FAR le dio a alguien; mis condolencias a familiares y amistades del fallecido”, reportó un usuario del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!”.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

La víctima fue descrita por varios usuarios como una mujer que cruzaba la avenida en compañía de su pareja. Usuarios que dijeron ser testigos del accidente afirmaron que la mujer falleció en el acto producto del brutal impacto.

En otra publicación del mismo grupo se confirmó que la víctima era una mujer. “EPD para la señora. Mis condolencias para familiares”, expresó el autor del post compartiendo una imagen del escenario del accidente en la que se veía una gran pre4sencia policial.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Yo iba saliendo de Alamar para incorporarme a Vía Blanca alrededor de las 7 de la mañana. Estaba algo oscuro aún y solo sentimos un golpe grande y el frenazo del carro. Mi chofer me dijo: la mató. Ya no pude ni mirar para el lugar porque me puse muy mal. Mis condolencias para todos sus familiares”, aseguró uno de ellos.

Otro confirmó el dato del vehículo militar. “Estaban en la salida del semáforo, pero no pude tirar foto porque había más estrellas ahí que en una noche oscura, despejada y sin luna”, dijo refiriéndose a la presencia de oficiales (con estrellas) en el lugar de los hechos.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Se llevó la roja el de las FAR. Y al parecer el fallecido es una gente joven”; “Fue una muchacha que iba cruzando la calle con el esposo, falleció al momento”; “Mi papá estaba en el CUPET en el momento del accidente. Dice que el pobre esposo gritaba que estaba muerta. Mi papá la vio antes de que la taparan y dice que parecía una muchacha de treinta y pico o cuarenta años”; dijeron otros usuarios en los comentarios a la publicación.

Algunos aludieron a la alta graduación del oficial que se desplazaba en el vehículo militar. “El del carro se llevó la roja; es un general”, observó un internauta. “Ese accidente fue a las 7 de la mañana. A esa hora iba yo pasando por ahí. El carro de la FAR se llevó la roja y la mujer iba cruzando. El auto de la FAR le dio duro-duro y la policía llegó a eso de las 8 de la mañana”, indicó otro.

Facebook / Accidentes Buses & Camiones

La rapidez con la que los agentes de tráfico retiraron la matrícula al vehículo implicado levantó sospechas entre varios usuarios. “Yo pasé sobre las 10 AM y el tráfico estaba desviado. Le quitaron la chapa al carro y había bastantes carros de las FAR”, dijo uno que afirmó haber pasado por el sitio.

“Rápido quitaron la chapa”, señaló uno. “Si se trataba de un general de más está decir que van a proteger hasta el carro en que transitaba. Por eso le quitaron la chapa. Es una pena que en un país donde se dice hay igualdad estos singaos vivan con tanta impunidad”, especuló otro usuario.

“Mi opinión no tiene nada que ver con lo político, pero los autos, Jeep, etc., de chapa F y M andan volando siempre. Como nadie los multa, hacen y deshacen. Este es un ejemplo que debieran tomar para hacerles un llamado a la responsabilidad y si no me creen, vayan por 5ta avenida, Calzada, Paseo, y verán”, consideró una usuaria indignada con lo que consideró una constante en el comportamiento al volante de los choferes de vehículos militares y policiales.

Al menos tres personas habrían perdido la vida en un accidente ocurrido en la noche del domingo 21 en la Quinta Avenida, a la altura del barrio Santa Fe, en La Habana, cuando colisionaron un Lada y dos camiones americanos antiguos.

Apenas unos días antes, un joven moría en un accidente en el municipio Cotorro, en La Habana, tras impactar la motocicleta que conducía contra un poste. En el siniestro, ocurrido en la calle 8 de la citada localidad capitalina, también resultó herido otro joven que también viajaba en el vehículo.