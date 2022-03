Will Smith le da una bofetada a Chris Rock en los Oscar 2022

Will Smith protagonizó un desagradable momento en la 94ª edición de los premios más importantes del cine, los Oscar, al darle una bofetada al humorista Chris Rock por bromear sobre su mujer.

Chris Rock estaba presentando uno de los galardones de la noche en el Dolby Theater de Los Ángeles cuando hizo una broma acerca de la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia.

"Jada, te quiero. GI Jane 2, no puedo esperar a verte en ella", bromeó Chris Rock, en referencia a la película protagonizada por Demi Moore, en la que aparecía con la cabeza rapada.

Fue en ese momento cuando Smith se levantó de su asiento y subió al escenario para darle una bofetada al cómico.

Tras el golpe que recibió, Chris Rock siguió bromeando quitándole hierro al asunto ante unos espectadores aturdidos que no sabían si había sido algo planeado o un acto de violencia espontáneo. Will Smith, que más tarde se llevó el premio a Mejor Actor por su papel en "El método Williams", lo dejó claro con los gritos que le dedicó al presentador una vez que estuvo abajo de la tarima.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*** boca", le gritó fuera de sí.

Durante el discurso que concedió al recibir su estatuilla, Will Smith terminó de confirmar que el bofetón que le propinó a Chris Rock no tenía nada de simulado y no estaba en el guion. Se disculpó con la Academia y también con el resto de nominados. "El amor te hace hacer cosas muy locas", dijo para justificarse mientras que no podía contener las lágrimas.

"En este negocio a veces tienes que soportar que la gente te insulte y te falte el respeto y tú has de sonreír y decir que todo está bien", agregó el carismático actor, que finalizó con un: "espero que la Academia me invite de nuevo".

Tras finalizar la ceremonia, una que se recordará por el bochornoso momento protagonizado por Will Smith, la Academia se pronunció sobre este incidente a través de Twitter, donde expresaron que "no aprueban la violencia de ninguna forma".

