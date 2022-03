Arrestan a cubano acusado de robar autos en Miami

Raúl Arango, un cubano de 39 años, compareció en corte este lunes acusado de robar en el interior de vehículos estacionados en La Pequeña Habana, en la ciudad de Miami.

El cubano enfrenta varios cargos por presuntamente entrar a robar en un auto que estaba estacionado exactamente en la 10 avenida del suroeste y la segunda calle, en el citado barrio miamense, según precisó America Tevé.

La orden de arresto indica que durante la detención las autoridades encontraron que Arango estaba en posesión de metanfetamina y parafernalia de drogas (equipamiento que se usa para producir, ocultar, y consumir drogas ilícitas), además de que se resistió al arresto, aunque sin violencia.

A pesar de que la jueza le pidió que no hablara de su caso, durante su comparecencia en la corte criminal de Miami-Dade el sujeto dijo que era inocente. Insistió en que él no entró al auto y dijo varias veces que lo querían culpar por algo que no hizo.

La fianza fue fijada en 8 mil dólares, aunque Raúl Arango deberá permanecer en prisión porque tiene al menos otros dos casos criminales abiertos, entre ellos un robo con agresión, según consta en su ficha policial pública.

Residentes en La Pequeña Habana entrevistados por el citado medio se mostraron preocupados por el incremento de la criminalidad en la zona.