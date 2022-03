Will Smith se disculpa con Chris Rock tras abofetearle en los Oscar: "Me pasé de la raya y me equivoqué"

Un día después de abofetear a Chris Rock en los Oscar por una broma que hizo sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, Will Smith se disculpó con el humorista a través de las redes sociales.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia es inaceptable e inexcusable", comenzó el actor en el comunicado que compartió en Instagram. "Los chistes a mi costa son parte del trabajo, pero no me pude aguantar ante un chiste sobre la dolencia médica de Jada y reaccioné de una forma emocional", continuó.

El actor empañó con su agresión física a Chris Rock la 94ª edición de la entrega de los prestigiosos premios, que además le reconocieron como 'Mejor Actor' por su papel en "El Método Williams". Un premio que fue entregado pocos minutos después del bochornoso momento en el que se subió al escenario y le dio una fuerte bofetada al cómico, que estaba presentando otro galardón.

A él, también se refirió en este mensaje. "Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué", dijo Will, que se siente avergonzado de su reacción y considera que su acción no representa el tipo de persona que es. "No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad"

Este mensaje por parte del afamado actor llega después de que el insólito momento diese la vuelta al mundo. Al recibir su galardón, el actor tuvo oportunidad de disculparse por la agresión física a Chris Rock, pero se limitó a justificarse diciendo que el "el amor te hace hacer cosas locas". Un discurso que dio en lágrimas en el que sólo se disculpó con la Academia y con sus compañeros. Unas disculpas que volvió a reiterar en su comunicado.

"Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa", dijo Will.

"Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un maravilloso viaje para todos nosotros. Estoy trabajando en el progreso", concluyó.

Entretanto, la Academia de Hollywood condenó el acto de violencia y anunció que ha abierto un expediente para evaluar medidas que emprender tras el incidente. Chris Rock, por su parte, habría descartado presentador cargos contra el actor, según la policía de Los Ángeles.

Aquí, el momento:

