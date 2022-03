Piden 6 años de cárcel a periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca por "resistencia y propaganda enemiga"

La Fiscalía Provincial de La Habana pidió una sentencia de seis años de prisión para el activista y periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca; uno por el presunto delito de resistencia y cinco por propaganda enemiga.

Su esposa, la activista Eralidis Frómeta, dijo a Radio Martí que Valle Roca iniciaría una huelga de hambre si se hacía efectiva la sentencia.

"Ayer hablamos y Yuri me dijo muy claro que, cuando yo reciba la petición oficial, él se plantaría en huelga de hambre, porque las frases de Martí y Maceo no pueden ser un delito comprendido dentro del Código Penal por el gobierno cubano", dijo. "Ahora falta la fecha del juicio. Mi abogado aún no ha recibido formalmente el documento, y me dijo que está a la espera de que se lo entreguen".

La esposa del periodista advirtió que iniciar una huelga de hambre sería "un peligro mortal para su vida, porque sé que no podría resistir ni 10 días plantado por su precario estado de salud", en el que se encuentra "gracias a la dictadura cubana".

La petición fiscal de Valle Roca llegó junto a la de otros cuatro activistas, todos involucrados en un homenaje a José Martí y Antonio Maceo, realizado el 14 de junio de 2021 en la calle Zanja, donde lanzaron octavillas con frases martianas. Valle Roca cubrió el evento como periodista independiente y es el detenido vinculado con este caso a quien más años le piden.

El resto de los activistas que recibieron peticiones de cárcel son Alien Tijerino Castro, a quien le piden cinco años por el presunto delito de propaganda enemiga, e Ignacio Arias Martínez, Yusniel Milián González y Ruslan Hernández Reyes, con petición de tres años por el mismo delito.

Frómeta resaltó que todo el proceso judicial contra Valle ha sido una estrategia de la Seguridad del Estado para quitárselo de encima.

"Inicialmente, la fiscalía provincial me decía en sus documentos que Yuri sería procesado por un delito de desacato, y en cada documento que yo tengo del encausamiento aparecen delitos diferentes, y ahora lo juzgarán por resistencia, que anteriormente nunca apareció, una clara muestra de toda la manipulación y todas las violaciones en el caso de mi esposo", denunció.

Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el 15 de junio de 2021 y trasladado hacia la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente, está preso en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este. Su esposa ha denunciado en múltiples ocasiones que su salud está seriamente afectada.

A finales de febrero, el periodista independiente fue trasladado de urgencia al hospital Miguel Enrique Cabrera con reforzamiento en los pulmones, inflamación de los pies y descompensación de la presión arterial.

Valle Roca nació el 26 de agosto de 1961, un mes después de la visita a Cuba del cosmonauta Yuri Gagarin, por quien recibió su nombre. Además de que es nieto del entonces secretario general del Partido Socialista Popular, Blas Roca Calderío. En enero último, el periodista envió una carta pública a través de su esposa, con el objetivo de dejar constancia de "que los hombres de honor no se rinden ante los crímenes de una dictadura".