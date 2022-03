Llega a Miami con su familia el opositor cubano Ovidio Martín

El opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, llegó el martes a Miami con su familia.

La noticia la dio a conocer en sus redes sociales el periodista Rolando Nápoles desde el propio el aeropuerto.

Martín Castellanos denunció ante América TeVe decidió irse definitivamente porque lo amenazaron con encarcelarlo bajo cargos fabricados por la policía política.

El activista, quien pasó nueve años de prisión en Cuba por un presunto delito de propaganda enemiga, fue detenido y en la unidad de policía lo amenazaron con llevarlo a la cárcel por el Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote, por el cual le impusieron una multa de 3,000 pesos que él se negó a pagar.

También querían procesarlo por un delito de cohecho, achacándole un falso intento de soborno a un funcionario de la empresa eléctrica.

Martín habló además de lo que le hicieron a su esposa en un hospital de Santiago de Cuba, cuando estuvo de parto hace más de un año.

"Le hicieron una mini cesárea, y le inocularon un cuerpo extraño para que se mantuviera infectada completamente, botando parte de pus. Estuvo así por un año", explicó.

Su esposa Zenaida Rams detalló que se infectó con una bacteria presente en los hilos de sutura que le aplicaron, y que un cirujano más tarde le confirmó que no debieron coserla con ese material, pero que lo hicieron adrede.

"El mismo día que la niña cumplió un año me llevaron al salón, me pusieron anestesia, me quitaron todo eso y me dijeron que eso me lo habían hecho de maldad", recalcó.

Ovidio Martín sufrió en Cuba acoso, detenciones y amenazas por parte de los aparatos represivos del régimen.